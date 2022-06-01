‫ أعلنت الاتحادات العالمية للرياضات الإلكترونية أن دبي هي المدينة المضيفة لألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية 2025

يؤكد وفد الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية هذا الإعلان في الجولة المباشرة للرياضات الإلكترونية العالمية 2022 في دبي

سنغفورة، 14 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أكد الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية (المشار إليه أسفله بِـ GEF ) أن دبي ستكون هي المدينة المضيفة لألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2025، بينما انطلق وفد من GEF ، بقيادة الرئيس التنفيذي بول جيه فوستر، في الجولة المباشرة للرياضات الإلكترونية العالمية لموسم 2022، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9-11 يونيو/حزيران.

جاء هذا الإعلان التاريخي بحضور عبد الله القرق، نائب رئيس الإمارات للرياضات الإلكترونية، ورئيس لجنة التحول الرقمي التابعة للاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ( (GEF ، ومؤسس مجموعة إدارة الرياضات الإلكترونية ( (EMG ، وكذلك سعيد الطاهر، الأمين العام، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة الإمارات للرياضات الإلكترونية، أمام حشد من الناس في الجولة المباشرة للرياضات الإلكترونية العالمية بدبي.

حضر وفد الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ( GEF ) المؤلف من نائب رئيس ( (GEF ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود؛ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ( (GEF ، أدريان ليسمور وهالة غندور؛ وكذلك ألبير أفشين أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي للرياضات الإلكترونية؛ وباولو ريباس، رئيس الاتحاد البرازيلي للرياضات الإلكترونية، سلسلة من الاجتماعات والفعاليات في الإمارات العربية المتحدة حيث تم تأكيد استضافة دبي للألعاب للرياضات الإلكترونية العالمية ( GEG ).

مبروك لدبي ولشعب الامارات. يسعد الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية أن يؤكد أن دبي هي الدولة المضيفة لملكيتنا الرائدة عالميًا – ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية – في دجنبر/كانون الأول\ 2025. ستضيء عيون العالم وطاقته وشغفه مرة أخرى، #بمجتمعنا المتصل بالعالم دبي والإمارات العربية المتحدة والمنطقة”، كما عبر كريس تشان، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ( GEF ) .

“نحن متحمسون لرؤية التقدم المذهل منذ توقيعنا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الإمارات للرياضات الإلكترونية في إكسبو 2020 دبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإطلاق العنان للفرص وتطوير الرياضات الإلكترونية في المنطقة. إن العالم سيتحد مرة أخرى في دبي مع تأكيد المدينة لاستضافة ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية في عام 2025 “، قال بول جيه فوستر، الرئيس التنفيذي لِـ GEF .

“يعرف العالم كله أن دبي مضيفة رائعة وتقدم أجواء ملحمية على مستوى عالمي. لا يسعنا الانتظار لرؤية الرياضيين من جميع أنحاء العالم – يقفون في مركز الصدارة في ساحة GEF في دجنبر/كانون لأول 2025 – حيث سيتنافسون على مجد علم وطنهم، والمشجعين في المنزل وفي المدرجات، وفرصة إظهار مهاراتهم ومواهبهم الكثيرة ورحلتهم الشخصية ورغبتهم في المنافسة للعالم”.

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