أطلق تطبيق نيمو تفي فعاليات وأحداثا ذات طابع عالمي لألعاب كرة القدم من أجل استكشاف المزيد من الأنواع الترفيهية الشاملة 

وقد وسع تطبيق نيمو تفي ( Nimo TV ) نطاق وجود البث المباشر في مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدولية في, 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني / 2022 في قوانغتشو Huya التابع لشركة (Nimo TV) ، وقد أطلق تطبيق نيمو

العديد من الأحداث التفاعلية الجديدة خلال وقت فعالية كأس العالم الذي يتم استضافته في قطر بهدف مشاركة الإثارة في بطولة كرة القدم مع المشجعين ، وتشمل هذه الفعاليات مسابقة فتيات كرة القدم والمسابقات التفاعلية لألعاب كرة القدم مع التركيز على مستجدات اللعبة في الوقت المناسب، إضافة إلى توقعات الجمهور لما قبل المباراة وتفاعلاته معها .

ويُنظر في الفعاليات الترفيهية الشاملة الجديدة التي تشمل الأنشطة المذكورة أعلاه، على أنها مسار تطور جديد لتطبيق نيمو ( Nimo TV )، ومن المتوقع أن توفر “ محفزا تشجيعيا ” لمنصة البث المباشر الرائدة . إضافة إلى زيادة تواجدها في سوق البث المباشر للألعاب، ويخطط تطبيق نيمو ( Nimo TV ) أيضًا لتنويع محتوى المنصة الذي يركز تركيز ا أكبر على الترفيه الشامل، ويعمل على تسريع نموه في منطقة جنوب شرق آسيا ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هادفا من وراء ذلك تزويد المستهلكين بالمزيد من التجارب النشطة والتفاعلية محلياً.

تطبيق نيمو ( Nimo TV ) أطلق أحداثا خاصة بلعبة كرة القدم من الطراز العالمي

أطلق تطبيق نيمو ( Nimo TV ) العديد من الفعاليات الترفيهية الجديدة ومسابقات ألعاب كرة القدم بهدف إشعال شغف الجماهير، بما في ذلك ليالي كرة القدم، حيث ستتم دعوة المعلقين المشهورين لمناقشة الأحداث الساخنة حول مباريات كأس العالم في قطر عبر الإنترنت، والمشاركة في مسابقات كرة القدم التي تعتمد على معرفة الجمهور و خلفياتهم وعرض توقعاتهم لنتائج المبارايات وسيتم بث البرنامج في فيتنام كل يوم جمعة، و في إندونيسيا كل يوم أربعاء، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوميا.

و فيما يتعلق ببرنامج مسابقة كرة القدم للفتيات، سيتنافس المذيعون على المنصة للفوز بلقب “فتاة كرة القدم”. وبعيدًا عن ذلك، في فيتنام، المسابقة مفتوحة أيضًا للجمهور، حيث يتنافس المشاركون على لقب “فتاة كرة القدم” من خلال مزيج من مسابقة المواهب والتصويت من قبل المشجعين وستحظى فتاة كرة القدم الفائزة بفرصة أن تصبح مضيفة توقع عقدا مع منصة تطبيق نيمو ( Nimo TV ).

وفي حدث “مسابقة الأزواج”، سيتواصل أفضل مذيعي الألعاب في تطبيق نيمو ( Nimo TV ) مع مذيعي البث الترفيهي خلال مباريات كرة القدم ويهتفون للفرق التي يدعمونها. وإضافة إلى ذلك، ستنظم المنصة حدثًا رياضيًا إلكترونيًا لكرة القدم في إندونيسيا، حيث سيتفاعل كبار لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفون مع مشجعي كرة القدم ويتبادلون تجاربهم و آراءهم حول الرياضات الإلكترونية.

وأثناء المشاركة في المناقشات والاختبارات القصيرة، يمكن للمشجعين إرسال الهدايا ذات التأثير الخاص التي تناسب كأس كرة القدم. ويمكنهم أيضًا كتابة المنشورات ومناقشة الأحداث الرياضية في قطر، والتفاعل مع المعجبين الآخرين، والفوز بجوائز في مجتمع تطبيق نيمو ( Nimo TV ).

تطبيق نيمو ( Nimo TV ) يتوسع في النشاطات الترفيهية الشاملة ويتجذربعمق في الأسواق الناشئة

من الممكن أن تلاحظوا أن تطبيق نيمو ( Nimo TV ) قام مؤخرا بتوسيع نوع المحتوى على المنصة للنوع الترفيهي الشامل إلى جانب محتوى البث المباشر للألعاب. و في غضون ذلك، و بعد أن أعلنت شركة Huya عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، صرحت إدارة شركة Huya في الكلمة المؤتمرية على أنه إبتداءً من شهر أبريل ستقوم شركة Huya بتعديل استراتيجي للأعمال الدولية لتخصيص الموارد للمجالات المحورية. وقد صرح لي مينج، النائب الأعلى لرئيس شركة Huya ، بقوله “سنواصل المضي قدمًا في أعمالنا الدولية، وسنخصص موارد ملائمة لأسواق فيتنام وإندونيسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإضافة إلى محتوى البث المباشر للألعاب، سنوفر للمستخدمين أيضًا المزيد من المحتوى الترفيهي الشامل. “

وقد أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الأجهزة الذكية المحمولة Sensor Tower * أن الإيرادات من تطبيقات البث المباشر العالمية للأجهزة المحمولة قد شهدت نموًا مثيرًا للإعجاب منذ عام 2020، حيث وصلت معدلات النمو السنوية المركبة إلى 92.2٪ و 21.2٪ في عامي 2020 و 2021، على التوالي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تصل لأكثر من ملياري دولار في عام 2021. و في النصف الأول من عام 2022، احتلت المملكة العربية السعودية وتركيا في منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثالثة والرابعة، على التوالي، من حيث الإيرادات العائدة من تطبيقات البث المباشر العالمية. وخلال الفترة نفسها ، فيما يتعلق بتحميل تطبيقات البث المباشر العالمية، كانت ثلاث دول في جنوب شرق آسيا بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وفيتنام من بين أفضل 10 دول على مستوى العالم مع أكبر عدد تحميل لتطبيقات البث المباشر.

و من المعتقد أن النمو السريع على نطاق واسع لسوق الترفيه الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا مدعم بالنمو السريع للقطاع الرقمي، ومعزز للبنية التحتية لشبكة الإنترنت، ويزيد في اعتماد الهواتف الذكية، ويؤدي إلى تزايد قاعدة المستخدمين، وزيادة الرغبة في الدفع بين المناطق.

و في مواجهة الفرص الجديدة في مجال الترفيه الشامل، تبنى تطبيق نيمو ( Nimo TV ) اتجاهات السوق من خلال تعديل تركيز أعماله. كالسوق الفيتنامية المهمة كمثال، بدلاً من تطوير محتوى البث المباشر للألعاب فقط، انتقلت العملية الأساسية للمنصة في البلاد إلى تطوير المحركين للبث المباشر للألعاب ومحتوى الترفيه الشامل، وهذا يعني زيادة نسبة المحتوى من فئات البث المباشر للترفيه والتسلية التي تغطي الرياضة وألعاب الطاولة والكاريوكي والأنيمي وتحديات السفر، وغيرها .

وقد صرحت آيمي لام، رئيسة تطبيق نيمو ( Nimo TV ) في فيتنام: “نتطلع إلى انضمام المزيد من منشئي المحتوى المتميزين إلى عائلة تطبيق نيمو ( Nimo TV )، حيث يسهم كل منهم في المنصة بطريقته الفريدة. وسنعمل أيضًا على تعزيز الشراكات مع ناشري الألعاب وكذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية، لتنظيم الأحداث عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت من وقت لآخر. وإضافة إلى ذلك، نخطط لترقية تفاعلاتنا عبر القطاعات لتعزيز التبادلات الثقافية والتنمية الاقتصادية . “

وفي إندونيسيا، يدعو تطبيق نيمو ( Nimo TV ) مضيفي البث المباشر متعددي المواهب لفئات العروض المباشرة وألعاب الشطرنج وألعاب الطاولة. و تشمل عروض المنصة في الدولة البث المباشر في الهواء الطلق وشبكات التواصل الاجتماعية والمحادثة والغرف الصوتية، من بين أمور أخرى. إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم، يهدف تطبيق نيمو ( Nimo TV ) أيضًا إلى أن يصبح علامة تجارية رائدة في إندونيسيا للبث المباشر الخاص بالترفيه الشامل.

وفي سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع المشاركة العالية للمستخدمين، أصبحت المنصة تركز على المحتوى الثقافي العربي . القائم على المحتوى العربي، و يخطط تطبيق نيمو ( Nimo TV ) لإنشاء نظام بيئي يركز على دول الخليج لتعزيز الثقافة العربية على منصته.

و في المستقبل، سوف يقوم تطبيق نيمو ( Nimo TV ) باستكشاف تفضيلات المستخدمين بشكل أكبر، والترويج لمزيد من الأنشطة المحلية لتقديم تجارب أكثر تنوعًا للمستخدمين. وب النسبة لمنشئي المحتوى سيطلق تطبيق نيمو ( Nimo TV ) المزيد من السياسات التحفيزية لإلهامهم وسيطلق العنان للإمكانات وتقديم المحتوى الأكثر إثارةً. من خلال هذه الجهود، يعتزم تطبيق نيمو ( Nimo TV ) أن يصبح منصة بث مباشر رائدة مع تغطية شاملة للترفيه الشامل ومحتوى الألعاب.

المصدر : لمعرفة المزيد حول تقرير Sensor Tower المذكور أعلاه، يرجى زيارة https://sensortower.com/zh-CN/ blog/state-of-live-streaming- apps-2022-report-CN

عن تطبيق نيمو ( Nimo TV )

تطبيق نيمو ( Nimo TV ) هو منصة بث مباشر عالمية رائدة تديرها شركة HUYA Inc . والتي تتيح لملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم بث محتوى الألعاب والترفيه الشامل وتطبيق نيمو ( Nimo TV ) هو أيضًا مجتمع من اللاعبين والمذيعين والمشجعين الذين يقودون المحادثات ويعززون الأنشطة التفاعلية ويشجعون الاتصالات الصحية والإيجابية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1953495/1.jpg