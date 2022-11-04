أطلق العنان لإمكانيات لا حصر لها لإنجاز المزيد مع نيوجين في اجتماع العملاء السنوي في دبي

العملاء للحصول على رؤى حول أحدث اتجاهات التحول الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — تستعد شركة نيوجين للبرمجيات، المزود العالمي الرائد لمنتجات التحول الرقمي ، لاستضافة عملاء من الشرق الأوسط وأفريقيا في اجتماعها السنوي للعملاء، نيوجين كونيكت في جراند حياة، دبي (الإمارات العربية المتحدة) في 4 نوفمبر 2022.

واستنادًا إلى موضوع “افعل المزيد…”، يعد الحدث فرصة لشركة نيوجين للتفاعل مع العملاء شخصيًا، والاستماع إلى قصص التحوّل الرقمي الخاصة بهم، ومشاركة كيف يمكنهم الاستفادة بشكل أكبر من منصات نيوجين والتقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وسيكون الحدث منصة لقادة الفكر وقدامى المحاربين في الصناعة من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا للتواصل وتبادل خبراتهم والتعرف على أحدث اتجاهات التحوّل الرقمي مثل التحليلات والسحابة وغيرها.

قال فيرندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجين للبرمجيات، “تعد نسخة نيوجن كونيكت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حدثًا خاصًا بالنسبة لنا حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أسرع أسواقنا نموًا. تشكل المنطقة جوهر خطط أعمالنا لأنها تساهم بحصة كبيرة من إيراداتنا. لسنوات، منح هؤلاء العملاء إيمانهم بحلولنا المبتكرة وساروا معنا في الميل الرقمي. إنها فرصة مثالية لنا للتفاعل مع عملائنا والتعبير عن امتناننا لجعلنا جزءًا لا يتجزأ من رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم”.

“لم يكن هناك وقت أفضل لمقابلة عملائنا من الشرق الأوسط وأفريقيا. تخطو المنطقة خطوات كبيرة في المجال الرقمي حيث تتطلع الشركات إلى تبني تقنيات مبتكرة لحل احتياجاتها المعقدة المتزايدة. وسنستفيد من هذه الفرصة لفهم التحديات التي يواجهها عملاؤنا ومساعدتهم على تعلم عروضنا الجديدة، بما في ذلك منصات التمويل التجاري و سحابة الذكاء الاصطناعي . وسيساعد هذا الحدث عملاءنا على استكشاف المزيد مما يمكنهم القيام به في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم”.

عن شركة نيوجن المحدودة للبرمجيات

شركة نيوجن هي شركة برمجيات رائدة تمتلك منصة تطبيقات منخفضة الأكواد للتحول الرقم الموحد وتوفر خدمات متنوعة مثل أتمتة العمليات وخدمات المحتوى وحلول لإدارة الاتصالات. وتحظى هذه المنصة بثقة شركات ناجحة على مستوى العالم لتطوير ونشر تطبيقاتها التجارية المعقدة على الشبكة السحابية لتمكين العملاء من استخدام التطبيقات. وتوفر هذه المنصة للشركات جميع الخدمات اللازمة من التسجيل إلى طلبات الحصول على الخدمات، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى في مختلف القطاعات. وتحتل شركة نيوجين مكانة بارزة عالميًا لما تتميز به حلولها من سلاسة وبساطة وسرعة في الأداء. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.newgensoft.com

للتواصل :

ريان روك

ryan.rocque@newgensoft.com