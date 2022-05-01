‫ أطلقت LiteFinance تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول لنظام أندرويد Android

Posted on 2 hours ago by tngadmin

كينجستون، سانت فينسنت والغرينادين، 23 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ — أبلغت شركة LiteFinance متداوليها أن تطبيقها الجديد للتداول على أندرويد Android جاهز، ويمكنك تنزيله من Google Play.

LiteFinance launches new mobile app for Android

لقد قاموا بتحديث محرك التطبيق، لذا فهو الآن أسرع وأكثر إنتاجية من الإصدارات السابقة. سيكون هذا التطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول، عمليًا مثل الإصدار الخاص بالحاسوب، حيث يزودك بالمؤشرات الفنية وأدوات التحليل البيانية .

يمكنك حاليًا تنزيل الإصدارين القديم والجديد لتطبيق LiteFinance على  Google Play ، لكننا ننصحك بتثبيت أحدث إصدار والاستمتاع بمدى سرعته !

ميزات تطبيق LiteFinance

·  أكثر من 190 أداة تداول

·  طلبات السوق والطلبات المعلقة

·  التداول بنقرة واحدة

·  ستة أنواع من الرسوم البيانية وتسعة أطر زمنية

·  المؤشرات الداخلية

·  نسخ التداول مع المتداولين المحترفين

·  محادثات المتداولين الداخلية والقنوات التحليلية

يمكن لعملاء LiteFinance استخدام جميع الوظائف الرئيسية لمنصة التداول المطورة بالكامل في تطبيق الهاتف المحمول الكل في واحد. قم بتعبئة وإدارة حساباتك واسحب تلقائيًا ما يصل إلى 3000 دولار في اليوم! تداول وانسخ مواقف المتداولين المحترفين في حسابك. إذا كانت لديك أي أسئلة، فما عليك سوى الاتصال بفريق دعم LiteFinance على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تحدث مع المتداولين وابحث عن آخر الأخبار المالية في القنوات التحليلية الداخلية .

قم بتنزيل   تطبيق LiteFinance الخاص بنظام أندرويد Android الآن واستغل جميع مزايا التداول عبر الهاتف المحمول !

مصدر الصورة https://mma.prnewswire.com/media/1822504/LiteFinance_App.jpg

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