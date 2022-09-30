‫أطلقت CamLy Group رمز أداة Happy CamLy Coin لتوصيل جميع المنصات

هو تشي منه، فيتنام، 30 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — CamLy Group ، شركة الاستشارات الرائدة في فيتنام والمتخصصة في الهجرة والعقارات والاستثمار المالي مع العلامات التجارية الإستراتيجية لشركة ImmiCa و USHome يسرها أن تعلن عن الإطلاق الرسمي لعملة HAPPY CAMLY COINS المستدامة في 29 سبتمبر 2022.

الاستجابة الساحقة خلال الإطلاق التجريبي الذي حضره الشركاء والأصدقاء وأعضاء وسائل الإعلام من الأسواق الأمريكية والآسيوية تعزز مهمة CamLy Group واستقبال Happy CamLy Coins وجدوى عملها بعد الإطلاق الرسمي.

CamLy Coin ، المتاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، هي عملة مشفرة ورمز أداة واحد يتم تشغيله من خلال نظام CamLy Blockchain Web3 Dapp Ecosystem الذي يجمع سبعة أذرع – الأعمال الخيرية والأكاديمية والقانونية والملف الشخصي والتجارة و CamLyLife (لعبة محاكاة) والاستثمار.

مع أكثر من 10000 عضو في مجتمع نشط يسمى Global Investment Ambassadors (GIA) ، يطبق نظام CamLy Ecosystem اتصال الاقتصاد المشترك، مما يساعد على تعزيز الأعمال التجارية، ويكمل بعضها البعض في وحدة موحدة، ويفتح حقبة جديدة في الاقتصاد العالمي.

“تعمل CamLy Coin كعامل ملزم يدمج جميع منصات CamLy ويساعد على النمو الإيجابي لـ GIA مع القيم المستدامة والعملية. كما تؤكد CamLy Coin على مكانة CamLy في السوق العالمية مع نشر الإحساس بالوحدة والأهداف المشتركة في جميع أنحاء العالم”.

المشاركة والتواصل من أجل تحسين المجتمع

تسلط مجموعة CamLy الضوء على فكرة “المشاركة والتواصل” من خلال ربط مطوري العقارات حول العالم وتعبئة رأس المال الاستثماري العالمي بسرعة وأمان مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير المجتمعات.

تهدف المجموعة إلى خلق فرص عمل في المشهد العقاري العالمي من خلال منصات نظامها البيئي لزيادة تطوير الاقتصاد وتعزيز سبل عيش المستخدمين. توفر CamLy التوجيه والتدريب للجهات الحكومية الدولية لتصبح خبراء في مجال الاستثمار العقاري العالمي لتمكينهم من تحديد فرص الاستثمار في الأسواق المحتملة.

بالاستفادة من خبرتها الواسعة في هذا القطاع، تواصل CamLy Group تطوير النظام البيئي من خلال تمكين الاستثمارات الموجهة في بيئة أكثر أمانًا مع أهداف مشتركة مشتركة بين CamLy ومستخدميها.

حاليًا، يعمل نظام CamLy Ecosystem في فيتنام والولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية بما في ذلك سنغافورة وماليزيا.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة Camly ، قم بزيارة https://camlygroup.camly.co/ en/ .

نبذة عن مجموعة CamLy

CamLy Group هي شركة رائدة تعمل في مجال استشارات الاستثمار العقاري الأمريكية في فيتنام مع العلامات التجارية ImmiCa و USHome منذ عام 2008. في السنوات الأخيرة، طورت CamLy Group نظام CamLy Ecosystem Blockchain Web3 Dapp الذي يدمج 7 ميزات تتوافق مع 7 مجالات بما في ذلك الاستثمار، و CamlyLife ، والتجارة، والملف الشخصي، والشؤون القانونية، والأكاديمية، والجمعيات الخيرية.

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