أطلقت شركة ديتكت ات ذ.م.م حلول إدارة دورة حياة المنتجات من خلال شبكات عصبية لا تعتمد على أكواد البرمجة

الذكاء الإصطناعي من أجل الجميع لجعل الحياة أسهل واكثر أمناً وأكثر إنتاجية.

أوك بارك، ولاية ميتشغان، التاريخ: 21 أكتوبر 2020 / بي آر نيوز واير/ – أطلقت شركة ديتكت ات ذ.م.م اليوم منتجها البرمجي الذكي، ديتكت ات ذ.م.م . “نت ديفلوبر” هو أحد حلول إدارة دورة الحياة العصبية على مستوى المؤسسة وتمتاز تلك بأنها لا تتطلب مبرمجين أو مكودين لإنشاء الشبكات العصبية ونشرها وإدارتها (شبكات ديتكت ات). فسيتم نشر المنتجات الذكية التي تعمل بالطاقة من شبكات ديتكت ات ذ.م.م أولاً في المنشآت الصناعية ومصانع السيارات يليها الطرق في الأسواق العادية وللمستهلكين.

“أردت أن أقرّب بين قوة الذكاء الاصطناعي وقدرات الأشخاص العاديين على التعامل معه من خلال تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المنتجات الذكية في حياتهم اليومية. لذا أيقنت أنه لا ينبغي لمنتجاتنا أن تعتمد على المبرمجين أو كاتبي الأكواد حتى تحقق النجاح المطلوب.لذا تولدت لدي فكرة أداة تطوير مستقلة عن النظام الأساسي المتبع في البرمجة لا تعتمد على الأوامر البرمجية بل تسمح لنا بالتعاون لإنشاء وتحسين شبكات ديتكت ات ذ.م.م التي نستخدمها في تشغيل وإدارة جميع منتجاتنا”.

كيفن كيروين، رئيس شركة ديكتكت ذ.م.م

تتعلم شبكات ديتكت ات وتتكيف مع احتياجات العملاء المتطورة والتغيرات البيئية. مع كل اكتشاف جديد ، مما يجعل من شبكات ديتكت ات أكثر ذكاءً. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون شبكات ديتكت ات، كلما أصبحت أكثر دقة وأعلى فائدة. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين طلب شبكات ديتكت ات جديدة ومخصصة من خلال تطبيق ديتكت ات والذي يمكن التدريب عليه ونشره على قاعدة مستخدمي ديتكت ات بالكامل. وبهذه الطريقة يمكن الاستفادة من تطبيق Detect-It ™ لمساعدة الشركات والمستخدمين بأشكال لا حصر لها.

سوف يخرج تطبيق Detect-It ™ إلى النور خلال 4 طرق:

عمل باقات من المنتجات التي تجمع بين الأجهزة والبرمجيات للقطاعات الصناعية والبلدية والسوق الاستهلاكية مع التركيز على الخدمات الطبية والعسكرية.

عمل باقات من الإيجار والترخيص الشهري لاستخدام شبكات ديتكت ات التي يتم تنزيلها من متجر ديتكت ات ويب نت وترخيص شبكات ديتكت ات لشركات أخرى.

الاشتراكات الشهرية لاستخدام وحدات برامج المؤسسات القائمة على استخدام شبكات من ديتكت ات ذ.م.م نت ديفيلوبر..

حلول مخصصة للأسواق الصناعية والبلدية والاستهلاكية.

سيتم في البداية دمج تطبيق Detect-It ™ بواسطة شركة آرك انجنيرنج انك. في المنشآت الصناعية/ التصنيعية / البلدية. نظراً للتاريخ الطويل الذي تمتاز به شركة آرك انجنيرنج انك لها والممتد إلى 35 عامًا كمزود عالمي لتصميم الأنظمة الصناعية وخدمات التكامل والخدمات الهندسية. تمتلك شركة آرك انجنيرنج انك قاعدة عملاء واسعة بما في ذلك جميع مصنعي السيارات الرئيسيين تقريبًا والموردين من الدرجة 1.

إن شركة ديتكت ات ذ.م.م هي شركة أجهزة وبرمجيات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الشبكات العصبية. توفر شركة ديتكت ات المنتجات التي تجعل العمليات والمهام أكثر دقة وكفاءة وربحية لجعل حياتك أسهل وأكثر أمانًا وإنتاجية.