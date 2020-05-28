أطلس جروب: التقدم في تقنيات البرمجيات يتيح الفرصة للوصول إلى الرعاية الصحية للمليارات من البشر حول العالم

لندن، 28 مايو 2020 /PRNewswire/ أعلنت شركة أطلس جروب لندن المحدودة “ATLAS Group London, Ltd. (ATLAS) ” اليوم أنها حققت أحدث إنجازاتها عن طريق منصتها ICAS® بعد أن أكملت اختبارها الظاهري لمنصة ICAS® وبلوغ هدف إثبات المفهوم.

منصة ICAS® هي عبارة عن منصة تكنولوجية شاملة تتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بتكلفة ثابتة وبصورة سريعة. من خلال تقديم حلول فريدة متخصصة في التكنولوجيا والتصميم، تقوم منصة ICAS® بتوسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم وتقليل التكاليف ذات الصلة – مما يسهل من عملية تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة بصورة فعلية لكل المجتمعات حول العالم.

تسلط جائحة كوفيد-19 الضوء على الضغوط القائمة على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وأهمية الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية. هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لاستخدام التكنولوجيا للإسراع من عملية التقدم.

وصرح ديفيد هاربر “David Harper“، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أطلس قائلًا: “نحن متحمسون لأننا وصلنا إلى هذا الإنجاز المهم. فمن خلال عملنا عن كثب مع العملاء، وجدنا أن هناك إجماع على أهمية البحث عن طرق مبتكرة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية الخاصة المقدمة لهم، بعيدًا عن النماذج التقليدية المكلفة والمستهلكة للوقت. هناك حاجة حقيقية لمنصات ” المسار السريع ” الذكية مثل ICAS ® التي يمكن استخدامها لتقديم خدمات أكثر بقيمة أفضل.”

وأضاف هاربر قائلًا: “نحن متحمسون أيضًا للعمل مع بيل ألين “Bill Allen” وفريقه في EvolveLAB، فهم يشاركوننا رؤيتنا في جعل الرعاية الصحية العالمية أكثر سهولة، فهم أفضل شركاء لهذه الرحلة.”

قال بيل ألين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EvolveLAB: “نحن متحمسون جدًا للشراكة مع ديفيد “David” وفريق أطلس. التصميم التكراري يعد منطقيًا للغاية للرعاية الصحية. صار العالم بأسرة الآن بحاجة إلى الوصول بشكل أفضل إلى خدمات الرعاية الصحية، ونحن نستفيد من أحدث تقنيات للمساعدة في تقديمها إلى كافة الدول. إن نظام ICAS® الكامل قيد التطوير حاليًا، والخطوة المهمة التالية هي توفير برامج إلكترونية في المرحلة الثانية. نحن نعمل بكامل قوتنا ويسعدنا أن نرى ديفيد وفريقه يستخدمون بالفعل أجزاء من المنصة لصالح عملائهم”.

وقد صرح ديفيد هاربر قائلًا: “إن الأطراف المعنية بالرعاية الصحية ليس لديهم الوقت للانتظار عدة سنوات حتى يتم تصميم وبناء المستشفى. تستهدف منصتنا العملاء في كل من القطاعين العام والخاص من الباحثين عن منتج عالي الجودة وقيمة أفضل، وهم العملاء الذين عانوا من التأخير والنزاعات والجودة الرديئة المرتبطة بنماذج تقديم الخدمة التقليدية، وقد سئموا من الوضع الراهن. إنهم مثلنا، يعرفون أن الصناعة بحاجة إلى قفزة عملاقة إلى الأمام، وICAS® هي هذه القفزة العملاقة “.

وقال ألين: “تستخدم منصة ICAS® تقنيات BIM 2.0 وتقنية مزدوجة توأمية تستفيد من خوارزميات الفرز بما في ذلك التوجيه التلقائي للخوارزميات الميكانيكية والكهربائية والسباكة لتحسين الموارد والسماح لنا بالتركيز على الأدوات الأكثر أهمية لأطلس جروب وعملائها، حيث يتيح ICAS® للعملاء تصميم مشاريع الرعاية الصحية ومعرفة تكلفتها والتخطيط لها بسهولة وسرعة، مما يمكنهم من بناء مرافق رعاية صحية عالية الجودة تقدم أفضل رعاية للمرضى.”

وقالت مها هاربر “Maha Harper”، المؤسس المشاركة ورئيسة العمليات في أطلس، “نحن متحمسون أيضاً لأن نكون جزءٌ من قيادة الشركات الناشئة لأوراكل (Oracle for Startups)، وستلعب سحابة أوراكل دوراً رئيسياً في استراتيجيتنا العالمية في توصيل ICAS® إلى المجتمعات البعيدة حول العالم. لا يستطيع خمسون بالمائة من سكان العالم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لذلك تتيح منتجاتنا وحلولنا المبتكرة للعملاء إعادة تعريف الطريقة التي يصممون وينظمون بها مشاريع الرعاية الصحية التي ستساعد على تحويل مسار الصحة العالمية ومحاربة الأمراض الفتاكة”.نبذة عن أطلس جروب لندن المحدودة

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نبذة عن EvolveLAB LLC

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