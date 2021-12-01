أطباء مركز سانت ديفيد الطبي من أوائل الأطباء في البلاد الذين قاموا بزرع تقنية المحفز العصبي لعلاج قصور القلب المتقدم

أوستن، تكساس، 14 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – أصبح أطباء مركز سانت ديفيد الطبي (St. David’s Medical Center) مؤخرًا من بين الأطباء الأوائل في الولايات المتحدة الذين قاموا بزرع تقنية المحفز العصبي الجديدة من أجل المساعدة في علاج قصور القلب المتقدم. وتُعد تقنية Barostim هي الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration – FDA) لاستخدام الجهاز العصبي للسيطرة على قصور القلب وتحسين وظيفة نظام القلب والأوعية الدموية.

وتتميز التقنية بجهاز قابل للبرمجة يوضع تحت عظمة الترقوة للمريض ويرسل نبضات كهربائية إلى مستقبلات الضغط، والتي تكتشف التغيرات في ضغط الشريان السباتي. مما يؤدي إلى تحفيز نظام اتزان الضغط، وهو رد الفعل القلبي الوعائي الرئيسي في الجسم، مما يتسبب في استجابة القلب التلقائية أو اللاإرادية.

وصرح الدكتور جيفري أبل، جراح الأوعية الدموية والمرافق لجراحي القلب والأوعية الدموية الذين أجروا العملية في مركز سانت ديفيد الطبي، قائلًا: “عندما يتم تنشيط الجهاز، فإنه يرسل نبضات عبر قطب كهربائي إلى المستقبلات في الشريان السباتي. وهذا يخدع الجسم ليعتقد أن أنظمة الجهاز العصبي الأودية والودية يعملان بشكل صحيح. ثم يستجيب العقل ويرسل رسائل إلى الجسم تفيد بأن القلب يعمل بشكل صحيح. مما يؤدي إلى إرخاء الأوعية الدموية وإبطاء معدل ضربات القلب وتقليل السوائل في الجسم”.

تم ابتكار هذا العلاج لإعادة التوازن إلى الجهاز العصبي اللاإرادي وبالتالي تقليل أعراض قصور القلب.

وصرح دكتور أندريا ناتالي، دكتوراه في الطب، وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وزميل جمعية نظم القلب، وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، واختصاصي وظائف القلب الكهربائية، والمدير التنفيذي لمعهد تكساس لاضطراب نظم القلب (Texas Cardiac Arrhythmia Institute) في مركز سانت ديفيد الطبي، قائلًا: “إنه تم ابتكار علاج لمرض قصور القلب من أجل تحسين نوعية حياة المرضى، بما في ذلك أولئك الذين لا تزال لديهم أعراض على الرغم من تناول الأدوية وليس لديهم خيارات علاج أخرى تعتمد على العلاج باستخدام الأجهزة. فهو يتيح لهم عيش حياتهم اليومية بقيود أقل”.

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