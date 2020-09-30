أسهم مؤشر مياكس بيرل تكمل يومها الأول من التداول المباشر

رنستون، نيو جيرسي، 30 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (أم آي أتش)، وهي الشركة الأم القابضة لبورصاتMIAX®، MIAX PEARL® و MIAX Emerald™ ، اليوم عن أول تبادل أسهم لها MIAX PEARL Equities™ وأنها أكملت يومها الأول من التداول الحي بالرمز NTGR (شركة نت جير). ,من المتوقع أن يبدأ طرح الرموز الإضافية في 2 أكتوبر 2020. تنضم بورصة أسهم مياكس بيرل، منذ إطلاقها، إلى بورصة الخيارات الحالية MIAX Options® (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل (MIAX PEARL) ومياكس إميرالد (MIAX Emerald) لتصبح جزءًا من مجموعة مياكس إكستشينج جروب (MIAX Exchange Group™).

وقد صرح توماس جالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش، “نحن متحمسون لنتائج التداول اليوم ونحن ممتنون للغاية لكل من المحترفين الموهوبين الذين جعلوا هذا اليوم ممكنًا. كما أننا ممتنون بشكل خاص لالتزام الشركات الأعضاء لدينا الذين انضموا إلينا في اليوم الأول من التداول المباشر. ثم يأتي تتويج الأسابيع القليلة المثيرة بشكل لا يصدق والتي تضمنت الخطة المعلنة للاندماج مع بورصة مينيابوليس للحبوب (Minneapolis Grain (Exchange والإغلاق الناجح لصفقة حقوق ملكية استراتيجية لأسهم مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities)”.

وعلق دوجلاس شيفر جونيور، نائب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس ورئيس قسم المعلومات في أم آي أتش، “إننا نتطلع إلى أن تجرب شركاتنا الأعضاء الأداء والموثوقية وخدمة العملاء والتكلفة المنخفضة التي توفرها أسهم مياكس بيرل لسوق الأسهم”.

كما أضاف جوزيف براكو، نائب الرئيس الأول، ورئيس المبيعات في مجموعة مياكس إكستشينج جروب، “إن نجاح اليوم الأول من التداول الحي هو شهادة على العمل الجاد والأداء لكل فرد في أسهم مياكس بيرل وعلى الثقة التي تتمتع بها الشركات الأعضاء لدينا وضعت في مكان التداول الجديد لدينا. ونتطلع إلى تقديم نموذج السوق العادل والشفاف إلى مساحة الأسهم النقدية في الولايات المتحدة”.

أعلنت شركة إم آي إتش في مطلع هذا الشهر أنها قد انتهت من عقد معاملة حقوق ملكية مع الشركات الرائدة في الصناعة للتداول في مؤشرات أسهم مياكس بيرل. توفر الصفقة للمشاركين الحق في الاستثمار في شركة إم آي إتش مقابل الدفع المسبق لرسوم صرف معينة وتحقيق حدود معينة لحجم السيولة على أسهم مياكس بيرل. وقد عُرض في الصفقة ما يبلغ مجموعه 22 وحدة، والتي قد تم الاكتتاب فيها بالكامل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول واجهة أسهم مياكس بيرل ومواصفات الارتباط، يُرجى زيارة: مواصفات الواجهة و مواصفات الارتباط.

لمزيد من المعلومات بخصوص أسهم مياكس بيرل، تفضل بزيارة www.MIAXEquities.com أو التواصل مع مكتب العمليات التجارية لمياكس من خلال TradingOperations@ MIAXEquities.com أو قسم المبيعات من خلال Sales@MIAXEquities.com.

جهة مراسلات الشركة:

ناتالي كاي

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nkay@karmaagency.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald™) بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، و MIAX Exchange Group™، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل MIAX Options® كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE (سبايك))، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس

ي واي (SPY).

ستوفر MIAX PEARL Equities™ لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة (شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز) ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.