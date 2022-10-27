‫أسست شركة Dante Genomics شركة منفصلة تحت مسمىGenomic Biopharma Inc لاكتشاف وتطوير الأدوية.

– شركة Genomic Biopharma Inc. لتقديم ملخصات عن برنامجين مرشحين للأدوية في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية (ASHG) لعام 2022 –

نيويورك، 26 أكتوبر 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Dante Genomics، الشركة العالمية الرائدة في علم الجينوم والطب الدقيق، اليوم عن تأسيس شركة Genomic Biopharma Inc.، وهي شركة منفصلة مختصة في اكتشاف وتطوير الأدوية لتمييز مسارات الأعمال المنفصلة لكل كيان. من المقرر أن تقدم شركة Genomic Biopharma Inc. ملخصين عن برنامجين دوائيين في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية (ASHG) لعام 2022، أولهما هو ملخص أعلى الدرجات في الاجتماع تحت عنوان:

عنوان الملخص: نهج حسابي لتطوير لقاح COVID-19 ضد متغير متوقع لـ SARS-CoV-2: مناعة عالية وفعالية وسلامة لقاح DELLERA



تاريخ / وقت العرض التقديمي: الأربعاء 26 أكتوبر 2022، 3:00 م – 4:45 م بتوقيت المحيط الهادي

عنوان الملخص: نهج علاجي جديد قائم على siRNA لمتلازمة فرط الحركة المعوية Megacystis Microcolon (MMIHS)



تاريخ ووقت العرض التقديمي: الخميس، 27 أكتوبر 2022، 3:00 م – 4:45 م بتوقيت المحيط الهادي

قال ماتيا كابولي، كبير المسؤولين العلميين في شركة Dante Genomics: “قدمت شركة Dante Genomics رؤى وتشخيصات جينية لآلاف الأفراد، الأمر الذي ساهم في وضع حد للعديد من المشاكل التشخيصية التي استمرت لسنوات”. “سنحقق رؤيتنا، من خلال تأسيس شركة Genomic Biopharma Inc.، لدعم اكتشاف وتطوير الطب التشخيصي، بحيث لا يُشخص أي فرد بمرض لا يوجد له علاج.”

تأسست شركة Genomic Biopharma Inc. كشركة متكاملة كليًا لاكتشاف وتطوير الأدوية، باستخدام مجموعة من البرامج الدوائية للعلاجات التي تركز على الأمراض المعدية والنادرة. تطور الشركة خط الأنابيب الخاص بها بناءً على النتائج المستخلصة من قاعدة بيانات شركة Dante Genomics الخاصة بالجينومات الكاملة. تستخدم التكنولوجيا الأساسية لشركة Genomic Biopharma ،GBI AI، الخوارزميات التنبؤية واستخراج البيانات الجينومية لدعم تحديد العلاجات الجديدة التي تعتمد على الحمض النووي الريبي.

قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics: “يتطلب الطب التخصصي نهجًا متكاملًا من البيانات إلى التجارب السريرية”. “أسسنا شركة Genomic Biopharma كشركة منفصلة ومستقلة، لتحقيق رؤية الطب الشخصي وإطلاق العنان لعصر جديد من العلاجات التي تعتمد على البيانات الجينومية.”

قدمت شركة Dante Genomics التمويل والموارد الأولية اللازمة لشركة Genomic Biopharma Inc. لبدء سبل وبرامج الكيان الجديد. الشركتان الآن مستقلتان عن بعضهما.

حول شركة Genomic Biopharma Inc.

تُعد شركة Genomic Biopharma Inc. شركة اكتشاف وتطوير الأدوية التي تبني مجموعة من برامج الأدوية التي تركز على تقديم علاجات وعلاجات للأمراض المعدية والنادرة إلى السوق. تطور الشركة خط الأنابيب الخاص بها بناءً على النتائج المستخلصة من قاعدة بيانات شركة Dante Genomics الخاصة بالجينومات الكاملة. تستخدم التكنولوجيا الأساسية لشركة Genomic Biopharma ،GBI AI، الخوارزميات التنبؤية واستخراج البيانات الجينومية لدعم تحديد العلاجات الجديدة التي تعتمد على الحمض النووي الريبي.

جهة الاتصال:

info@genomicbiopharma.com

www.genomicbiopharma.com