‫أسترازينيكا أول شركة في مصر تحصل على شهادة أفضل مكان عمل للآباء العاملين

القاهرة، مصر – Media OutReach Newswire – 17 سبتمبر 2024 – حصلت شركة أسترازينيكا مصر مؤخرًا على الشهادة المرموقة لأفضل مكان عمل للآباء العاملين، وهذا يدل على التزامها الراسخ بدعم الموظفين أرباب الأسر وتهيئة بيئة عمل تشجع على تحقيق النجاح المهني والرفاهية الشخصية.

إن شهادة “أفضل مكان عمل للآباء العاملين” وسام يُمنح للشركات التي تقدم دعمًا استثنائيًا للآباء العاملين، وهي تقيم عدة عوامل مثل الإعانات المراعية للأسر، والتوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، ومرونة ترتيب مواعيد العمل، وسياسات إجازات الوالدين. تكتسب الشركات التي تحصل على هذه الشهادة ميزة تنافسية مهمة من خلال جذب أمهر الموظفين، وتعزيز سمعتها، وزيادة تنوع سمات العاملين فيها.

أعرب حاتم الورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، في بيان عن فخره قائلًا: “نحن فخورون للغاية بالحصول على شهادة أفضل مكان للعمل للعام السادس على التوالي. يسلط هذا التكريم الضوء على تفانينا في تهيئة بيئة داعمة تشجع موظفينا على النجاح. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة تعزيز الشعور بالانتماء والاندماج، حيث يشعر كل فرد أن باستطاعته الاستفادة من إمكاناته بالكامل والمساهمة في نجاح الشركة بشكل ملموس.”

أضافت هبة الشبراوي، مديرة الموارد البشرية في شركة أسترازينيكا مصر: “نحن فخورون بأن 95% من موظفينا يعتبرون أسترازينيكا مكانًا رائعًا للعمل بالنسبة للآباء، واعتبار شركتنا مكانًا رائعًا للعمل يدل على التزامنا تجاه العاملين لدينا، ويبرز أولويتنا لدعم رفاهية موظفينا والتركيز على إنشاء مكان عمل متميز في جوانب مختلفة مثل الثقافة والتعلم والتطوير والقيادة وإدارة المواهب. يوضح هذا التقدير بقوة جهودنا الرامية إلى تهيئة بيئة عمل ملهمة حقًا حيث يتطور موظفونا شخصيًا ومهنيًا”.

حصلت أسترازينيكا مصر أيضًا على الشهادة النموذجية لأفضل مكان للعمل في عدة سنوات، كما حصلت على شهادة أفضل مكان عمل للموظفين من الإناث وجيل الألفية الجديدة، ما يدل على تفانيها عامًا بعد عام في تهيئة بيئة عمل متنوعة وشاملة لمختلف فئات الموظفين، ويبرز التزامها بتطوير إمكانيات موظفيها ومراعاة رفاهيتهم.