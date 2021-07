أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي® والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات تَدخل فئة الجمال النظيف بإطلاق God is a Woman، وهو عطر جديد مستوحى من قوة الطبيعة

تمت صناعة God is a Woman من قِبَل جيروم إبينيت من “مجموعة روبرتت”، وهو صانع العطور والحِرَفي الماهر الذي صنع عطور “بيريدو” وعطور “أتيليه كولونيا”، وهو مزيج غير متوقع من المكونات الطبيعية الفاخرة التي ستغمرك من رأسك إلى أخمص قدميك. ويقول جيروم إبينيت، نائب الرئيس وكبير صانعي العطور في شركة روبرتت، “يُقدِّم God is a Woman ازدواجية غير مسبوقة في العطر – بنية عطرية بسيطة بشكل لا يُصدَّق مبنية على بعض المواد الطبيعية الأكثر رواجًا وروعة المتاحة لي كصانع عطور – على وجه التحديد حبوب المسك وساق السوسن. إنّ الطريقة التي صنعنا بها العطر تُمثِّل ما أشعر به وهي مستقبل العطور؛ البساطة والرفاهية متأصلان في الطبيعة”.

ومع كونه مستوحى من قوة الطبيعة العظيمة، يتكون God is a Woman من 91٪ من المكونات النظيفة المستخلصة بشكل طبيعي، وهي الأولى من نوعها لتوكيل عطور أريانا جراندي البارعة، وهي نباتية 100٪ وخالية من المكونات الغير مستحبة. في الأسبوعين التاليين لإطلاق God is a Woman ، سيتم التبرع بمساهمة من كل عملية شراء مؤهلة للعطر لمبادرات تنظيف المحيطات – على مستوى العالم.

