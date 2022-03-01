‫”أركتيك” تطلق مستندها التقني التعريفي حول زيادة إنتاجية الطاقة الكهروضوئية معمعاملات وضعية التخزين الفائقة

شنغهاي، 10 مارس 2022 /PRNewswire/ — أطلقت “أركتيك” ‎(Arctech) – وهي شركة عالمية رائدة في مجال أنظمة التتبع وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة – مستندًا تقنيًا تعريفيًا جديدًا يشرح الفوائد التي يوفرها تصميم منظومة تتبع قوية في زيادة إنتاجية الطاقة. ويتحقق ذلك من خلال تحديد معاملات وضعية التخزين المناسبة من حيث سرعة الرياح وإمالة المتعقب.

لقد أصبحت وحدات الطاقة الشمسية ذات إنتاجية الطاقة العالية هي الاتجاه الحالي السائد في إنشاء المحطات الكهروضوئية، حيث أنه يمكنها خفض التكلفة المستوية للطاقة LCOE كما تؤدي إلى انخفاض تكلفة إنشاء الأنظمة الشمسية. ومع ذلك، فإن الوحدات الأكبر حجمًا تؤدى إلي زيادة سماحة المحطات الشمسية وتؤدي إلى زيادة الأحمال الخاصة بهياكل أنظمة المتتبعات والتي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخلل بها.

لقد قام مصنعو المتعقبات الذكية مثل “أركتيك” بزيادة صلابة أنظمة التتبع الشمسي وذلك حتى تتلاءم مع وحدات الطاقة الشمسية الجديدة، وليس الهدف فقط هو الحفاظ على استقرار وصلابة النظام، بل أن الهدف هو زيادة استقرار وصلابة أنظمة التتبع الشمسي حتى في ظل سرعات الرياح العالية.

لقد كانت “أركتيك” هي الشركة الرائدة التي قامت بترقية أنظمة التعقب خاصتها أحادية وثنائية الألواح (1P, 2P) من خلال تصميم مُحكم وابتكار نظام تتبع موازٍ متعدد النقاط. ويمكن لهذه المتعقبات القوية أن تتراص أفقيًا بأمان، ويُعد هذا أمرا بالغ الأهمية حيث أنه يؤدى إلى انخفاض ضغط الرياح الذي قد يؤثر على وحدات الطاقة الشمسية الجديدة ذات الأحجام الكبيرة، كما أنه يمكن تجنب التصدعات الناتجة من ضغط الرياح على الألواح الشمسية وانفصالها عن نظام التتبع. وتتيح المتعقبات الصلبة أيضًا زيادة سرعة الرياح التي تستدعي تراص المتعقبات أفقيا لحمايتها وبالتالي زيادة نطاق سرعات الرياح التشغيلية. ويمكن أن تساعد وضعية التخزين المُحسَّنة هذه أيضًا في منع فقد الطاقة وبالتالي زيادة توليد الطاقة والإيرادات إلى حد كبير، كما هو موضح في المستند التقني.

تقوم هذه الدراسة باستخدام طرقًا بسيطة وذلك لتوضيح هذه الميزة الخاصة من خلال مقارنة المتعقبات الجديدة الصلبة من “أركتيك” والمتعقبات التقليدية المرنة وذلك باستخدام التحليل العددي. وتقدم الدراسة تحليلاً للكيفية التي تتمكن بها متعقبات الطاقة الشمسية المزودة بآلية نظام تتبع موازٍ المتعدد النقاط من زيادة توليد الطاقة، مثال: دراسة تمت في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تسمح أنظمة التتبع سكاي لاين 2 “SkyLine II ” بجمع طاقة سنوية أعلى بنسبة 1.6٪، مقارنةً بالمتعقبات التقليدية التي تبدأ بالتراص في وضعية التخزين الآمنة بفعل سرعات رياح أقل بكثير. وبالنسبة إلى محطات الطاقة الشمسية النموذجية، كان تسعير النفقات الرأسمالية(Capex) واتفاقية شراء الطاقة (PPA) في المنطقة كان يعادل زيادة في معدل العائد الداخلي (IRR) بحوالي 0.2٪ أو 3 مليون دولار أكثر في الإيرادات طوال عمر المشروع.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1759587/Arctech_ Announces_Launch_White_Paper_ Increasing_PV_Energy_Yield_ Superior.jpg