شنغهاي، 17 مايو 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة أركتيك، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة، عن مشاركتها في معرض إنترسولار أوروبا (Intersolar Europe)، الذي يُعقد في مدينة ميونخ (بألمانيا) في المدّة من 11 إلى 13 مايو الجاري، لاستعراض أحدث جهودها لدمج تقنية تحريك الألواح الشمسية الأحادية باستخدام الية تحكم متعددة النقاط في سلسلة منتجاتها التي تُطلق عليها سكاي لاين 2 (SkyLine II). ويُعدّ هذا المعرض من أهم الفعاليات المرتقبة في قطاع الطاقة الشمسية على المستوى الدولي، وتشارك فيه أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتمثل تقنية سكاي لاين 2 أبرز التقنيات التي تشارك بها شركة أركتيك في معرض إنترسولار أوروبا الذي يُعقد في مركز معارض ميسي ميونخ (Messe München). ونظرًا لأنّ الألواح الكهروضوئية مصمّمة بأحجام كبيرة لزيادة توليد الطاقة، فإنّ ذلك يزيد من الأبعاد الخاصة بنظام التتبع ويمثل تحديًا أمام ثبات أنظمة التتبع التقليدية أحادية المحور، بالإضافة إلى أنّ الألواح الجديدة ليست متوافقة بشكل تام مع أنظمة التتبع التقليدية المرنة؛ لذا، فقد أطلقت شركة أركتيك حلها الجديد “سكاي لاين 2”.

ويمثل نظام سكاي لاين 2 الجيل الجديد من أنظمة التتبع الأفقية الثابتة أحادية المحور التي تمتد على صف مستقل أحادي الألواح، ويتميّز هذا النظام باحتوائه على أنبوب عزم دوران خماسي الزوايا ومحرّك مزوّد بمجموعة من التروس لتوفير آلية تحريك متزامن متعددة النقاط. كما يتميّز نظام سكاي لاين 2 بثباته العالي وإمكانية ضبط ميله بأمان عند 0 درجة ميل دون التأثير على إمكانية الدوران؛ وذلك على خلاف أنظمة التتبع التقليدية المرنة التي تدور بشدة في حالة هبوب الرياح والتي يجب ضبط ميلها بزوايا حادة للغاية. ويوفر هذا التصميم لنظام التتبع الشمسي أعلى درجات الثبات أيًا كانت زاوية ميل الألواح. علاوة على ذلك، فإنّ هذا التصميم الفريد لتثبيت الألواح على عدّة دعائم يوفر “كتلًا إنشائية” مستقلة؛ وهو ما يتيح إمكانية تركيب مجموعة متنوّعة من الألواح بمقاسات مختلفة وزيادة عدد صفوف الألواح الشمسية في كل نظام تتبع. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام سكاي لاين 2 على تفعيل الوضع الآمن أثناء هبوب الرياح بسرعة 22 م/ث، وهو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تصل إلى 2% سنويًا، ومن ثمّ يقلل من التكلفة المعيارية لإنتاج الكهرباء “LCOE“. وهذه المزايا، بالإضافة إلى هيكل نظام سكاي لاين2، تجعل منه أحد أفضل أنظمة التتبع من حيث الأداء المالي وإمكانية التكيّف مع الظروف البيئية المختلفة. لمزيد من المعلومات، يُرجى قراءة التقرير الفنّي بخصوص زيادة معدّلات إنتاج الطاقة الكهروضوئية مع الحفاظ على عوامل أمان فائقة.

وقال ألين كاو، مدير عام الأعمال الدولية في شركة أركتيك: “إنّ معرض إنترسولار يتيح لنا في كل عام فرصة رائعة للتواصل مع زملائنا وشركائنا في قطاع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم. ويسرّنا دعوتهم لزيارة جناحنا رقم A6.370 في المعرض للتعرّف على حلول تتبّع الطاقة الشمسية المتقدّمة التي توفرها شركتنا. كما يتيح لنا معرض إنترسولار فرصة كبيرة للتواصل مع عملائنا مباشرة. ونحن -في أركتيك- نسعى إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية، ويُسعدنا أن نسهم في تعزيز استخدام