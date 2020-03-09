أرباح شركة ناتشورا أند كو تزداد بأكثر من عشرة بالمئة في الربع الرابع للعام الماضي

ساو باولو ولندن، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ناتشورا أند كو عن أداء قوي آخر في الربع الرابع من العام 2019، مع تحقيق نمو في الإيرادات لجميع علامات الشركة التجارية الثلاث، ناتشورا، ذي بودي شوب وأيسوب، وعن زيادة بنسبة 12.2% في معيار “إبيتدا” المعدل، أي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين.

مثل أداء الشركة في الربع الرابع عامًا تحوليا إضافيًا لشركةناتشورا أن كو، بعد أن كانت أعلنت عن استحواذها على شركة آفون برودكتس إنك في أيار/مايو 2019، مما أنشأ رابع أكبر مجموعة لمنتجات التجميل في العالم والشركة الرائدة في مجال”التوصيل المباشر إلى المستهلك”، مع مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة. وتم إغلاق هذه الصفقة رسميًا في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

بلغ صافي إيرادات ناتشورا أند كو 4.7 مليار ريال برازيلي في الربع الرابع، بزيادة 7.3 ٪ على أساس الإيرادات المبلغ عنها و6.1 ٪ بالعملة الثابتة. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين 816.7 مليون ريال برازيلي، بزيادة قوية بلغت 12.2 ٪. وارتفع الدخل التشغيلي الأساسي، الذي يستثني البنود غير التكرارية، في الربع الرابع بنسبة قوية للغاية بلغت 18.2٪. تأثر صافي الدخل، البالغ 14.3 مليون ريال، بتكاليف الاستحواذ ذات الصلة على شركةآفونوالضرائب المتعلقة بإنشاء شركةناتشوراأند كو القابضة.

في العام بأكمله، نما صافي الإيرادات الموحدة بنسبة 7.8 ٪ على أساس المبلغ عنها و 7.0 ٪ في العملة الثابتة إلى 14.4 مليار ريال. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين بنسبة 7.5٪ إلى 2.0 مليار ريال، وارتفع مؤشر الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 5.7٪.

وشهد الربع أيضًا تحقيقناتشوراأند كوتقدماً جديداً في مجال الاستدامة: فقد أصبحتناتشوراأول شركة تجميل في البرازيل تحصل على البراءة الخضراء من المعهد الوطني للملكية الفكرية التابع للمعهد الوطني للملكية الفكرية، لاستخدام أصول المخلفات الناتجة عن التنوع البيولوجي في البرازيل كمدخلات إنتاجية، بينما فازت بودي شوب بجائزة”الشركة الأخلاقية”للابتكار البلاستيكي عن برنامجها “التجارة المجتمعية العادلة.”

وقال روبرتو ماركيز، الرئيس التنفيذي لشركةناتشورا أند كو: “كان العام 2019 عامًا آخر من النمو المربح والتحول لشركةناتشورا أند كو، حيث واصلنا إحراز تقدم كبير في بناء مجموعة متعددة العلامات التجارية، متعددة القنوات، وموجهة نحو تحقيق الأهداف. وتواصل نتائجنا إظهار قدرتنا على خدمة عدد متزايد من العملاء عبر نقاط الأسعار وقنوات التوزيع.

وسجلت ناتشورا المزيد من النمو مع مواصلة تطوير نموذج علاقات البيع واستراتيجية القنوات المتعددة؛ وواصلت شركة ذي بودي شوب التنفيذ الناجح لخطة التحول المستمرة والهامش الموسع. وانتعشت أعمال شركة إيسوب بقوة في الربع الرابع، مما أدى إلى عام آخر من النمو القوي الذي زاد عن عشرة بالمئة.

لقد تميز عام 2019 بطبيعة الحال بالإعلان عن استحواذنا على شركة آفون، والذي أغلقناه بنجاح قبل الموعد المحدد مباشرةً بعد رأس السنة الجديدة. ما زلنا نرى فرص نمو كبيرة وإمكانات لحدوث تآزر كبير بين الشركات. ومعآفون، نقوم بإنشاء مجموعة أكثر التزامًا بتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي، مع صوت أقوى للدفاع عن القضايا التي تهمنا. ومعا، بدأنا رحلتنا لبناء ليس أفضل شركة تجميل في العالم فحسب، بل وأفضل شركة تجميل للعالم “.

ارتفع صافي إيرادات علامةناتشوراالتجارية المعدلة في البرازيل بنسبة 3.0٪ في الربع الرابع، وهو أداء قوي للغاية لأنه جاء في ضوء قاعدة مماثلة صعبة للغاية. ارتفعت الإنتاجية لكل استشاري عامل في الشركة للربع الثالث عشر على التوالي. تضم منصةناتشوراالرقمية الآن أكثر من 900,000 مستخدم في البرازيل ونمت المبيعات عبر الإنترنت بأرقام مضاعفة. وشهدت فروع الشركة في أميركا اللاتينية نموًا بنسبة 10.6٪ في صافي الإيرادات بالريال البرازيلي و28.9٪ بالعملة الثابتة. وحقق فرع الشركة في الأرجنتين أداء قويًا على الرغم من بيئة السوق الصعبة، كما حققت فروعها في كل من المكسيك وكولومبيا النمو كذلك. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين في الربع الرابع في كل من البرازيل وأميركا اللاتينية. في العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 4.0٪ في البرازيل و 13.5٪ في أميركا اللاتينية (أكثر من +23.9% بالعملة الثابتة.)

تواصلشركة ذي بودي شوبإحراز تقدم في خطتها للتحول. ارتفع صافي الإيرادات 6.7 ٪ بالريال البرازيلي في الربع الرابع من العام الماضي. نمت المبيعات بنسبة 5.4 ٪ في المملكة المتحدة، مما يؤكد جاذبية العلامة التجارية في أكبر سوق لها. ارتفع معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين بنسبة 7.8٪ مع ارتفاع الهامش بمقدار 20 نقطة أساس. ارتفعت مبيعات العام بأكمله بنسبة 6.3٪ وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين بنسبة 15.5٪، مع ارتفاع الهامش بمقدار 90 نقطة أساس.

وقدمت شركة إيسوب أداءً استثنائيًا. ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.78 ٪ بالريال البرازيليو 13.4 ٪ في العملة الثابتة. بلغ نمو مبيعات التجزئة المتشابهة 7٪ في الربع، وافتتحت إيسوب سبعة متاجر رئيسية جديدة في هذه الفترة، ليصل المجموع إلى 247. نمامعدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وسديد الدين 44.8٪ في الربع الرابع، مع نمو الهامش بمقدار 360 نقطة أساس. في العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 22.5 ٪ بالريال البرازيليو12.3 ٪ بالعملة الثابتة، في حين ارتفعمعدل إبيتدابنسبة 40.0 ٪، مع توسيع الهامش بـ 210 نقطة أساس.

بلغت نسبة صافي ديون ناتشورا أند كو إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وسداد الدين 2.41 ضعفبنهاية العام، متراجعة من 2.71 ضعف في الربع الرابع للعام 18، مدعومة بتوليد تدفق نقدي قوي. المجموعة في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في خفض الرافعة المالية للشركة إلى مستوى ما قبل الاستحواذ على شركة ذي بودي شوب البالغة 1.4 ضعف بحلول العام 2021

حول ناتشورا أند كو

ناتشورا أند كوهي مجموعة مستحضرات تجميل عالمية متعددة القنوات ومتعددة العلامات التجارية مدفوعة بالغرض تتضمن آفون، ناتشورا وذي بودي شوب وأيسوب. وأعلنت ناتشورا أند كو صافي إيرادات بلغت 13.4 ريال برازيلي في العام 2018. تلتزم الشركات الأربع التي تشكل المجموعة بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي. لأكثر من 130 سنة وقفت شركة آفون إلى جانب المرأة، موفرة منتجات تجميلية ابتكارية وذات دودة عالية، تُباع أساسا للنساء وبواسطة النساء. تأسست شركة ناتشورا في العام 1969، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات تعمل في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، الشركة الرائدة في المبيعات المباشرة. وإذ تأسست في العام 1976 في برايتون، إنجلترا، من قبل أنيتا روديك، شركة ذي بودي شوبهي علامة تجميل عالمية تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في العالم. تأسست العلامة التجارية الأسترالية للتجميلآيسوبفي العام 1987 بهدف إنشاء مجموعة من المنتجات الفائقة للبشرة والشعر والجسم.

تحذير حول البيانات التطلعية

قد تكون البيانات الواردة في هذا البيان (أو في المستندات التي يتضمنها بالإشارة) والتي ليست حقائق تاريخية أو معلومات، عبارة عن بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة للعام 1995. من بين أمور أخرى، قد تشمل هذه البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بالصفقة المقترحة التي تشمل ناتشورا وآفون؛ المعتقدات المتعلقة بخلق القيمة نتيجة الصفقة المقترحة التي تشمل ناتشورا وآفون؛ الجدول الزمني المتوقع لاستكمال المعاملة؛ فوائد وتآزر المعاملة؛ الفرص المستقبلية للشركة المدمجة؛ وأي بيانات أخرى تتعلق بمعتقدات آفون وناتورا المستقبلية أو التوقعات أو الخطط أو النوايا أو الوضع المالي أو الأداء. في بعض الحالات، يمكن لكلمات مثل “نقدر”، “نتوقع”، “نتنبأ”، “نخط”، “نعتقد”، “ربما”، “نتوقع”، “توقع”، “ننوي”، “مخطط”، “محتمل”، “يمكن” “توقع”، “يمكن”، “سوف”، “سوف”، والتعبيرات المماثلة، أو الأشكال السلبية لتلك التعبيرات، تحديد العبارات التطلعية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات ومعتقدات ناتشورا وآفون المتعلقة بالأحداث المستقبلية وتتضمن مخاطر وشكوكا قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات الحالية. يصعب التنبؤ بهذه العوامل بدقة وقد تكون خارج سيطرة ناتشورا وآفون. لا تتحدث البيانات التطلعية في هذا البيان أو في أي مكان آخر إلا اعتبارًا من تاريخ الإدلاء به. تنشأ حالات عدم اليقين والمخاطر الجديدة من وقت لآخر، ومن المستحيل على ناتورا أو آفون التنبؤ بهذه الأحداث أو كيفية تأثيرها على ناتورا أو آفون. لذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه البيانات الاستشرافية كمؤشر على الأحداث المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون، ليس على ناتشورا أو آفون أي واجب، ولا تنويان، تحديث أو مراجعة البيانات التطلعية في هذا البيان أو في أي مكان آخر بعد تاريخ إصدار هذا البيان. في ضوء هذه المخاطر وعدم اليقين، يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن النتائج أو الأحداث أو التطورات التي تمت مناقشتها في أي بيان تطلعي يتم تقديمه في هذا الببيان قد لا تحدث. تشمل أوجه عدم اليقين وعوامل الخطر التي قد تؤثر على أداء ناتشورا و / أو آفون في المستقبل وتتسبب في اختلاف النتائج عن البيانات الاستشرافية في هذا البيان، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الأطراف على إكمال المعاملة أو تلبية شروط إتمام المعاملة، بما في ذلك استلام موافقات المساهمين واستلام الموافقات التنظيمية اللازمة للمعاملة وفقًا للشروط المتوقعة أو وفقًا للجدول الزمني المتوقع؛ (ب) قدرة الأطراف على تلبية التوقعات في ما يتعلق بالتوقيت والانتهاء والمعاملات المحاسبية والضريبية للمعاملة؛ (ج) احتمال ألا تتحقق أي من الفوائد المتوقعة للمعاملة المقترحة أو لن تتحقق خلال الفترة الزمنية المتوقعة؛ (د) خطر تأخر دمج عمليات آفون مع عمليات ناتشورا بشكل مادي أو أن هذا سيكون أكثر تكلفة أو أصعب مما هو متوقع؛ (هـ) فشل إغلاق الصفقة المقترحة لأي سبب آخر؛ (و) تأثير إعلان المعاملة على علاقات العملاء والمستشارين ونتائج التشغيل (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصعوبات في الحفاظ على العلاقات مع الموظفين أو العملاء)؛ (ز) التخفيف الناجم عن إصدار ناتشورا لأسهم إضافية من أسهمها المشتركة في ما يتعلق بالمعاملة؛ (ح) احتمال أن تكون الصفقة أكثر تكلفة من المتوقع، بما في ذلك نتيجة لعوامل أو أحداث غير متوقعة ؛ (1) تحويل وقت الإدارة بشأن القضايا المتعلقة بالمعاملات ؛ (ي) احتمال عدم تحقيق المعاملات المحاسبية والضريبية المقصودة للمعاملات المقترحة؛ (ك) تلك المخاطر الموضحة في القسم 4 من النموذج المرجعي لـ ناتشورا لعام 2018، الإصدار 15، الذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية البرازيلية في 24 نيسان/أبريل 2019 ؛ و (ل) تلك المخاطر الموضحة في البند 1A من التقرير السنوي المقدم من آفون والذي تم تقديمه مؤخرًا على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة على النموذجين 10-Q و8-K.

(لأغراض المقارنة، تستثني هذه النتائج في هذا البيان الصحفي معيار المحاسبة الجديدة IFRS 16 لاتفاقات تأجير العقار. النتائج المبلغ عنها، بما في ذلك تأثير معيار IFRS 16، مبينة في بيانات الشركة المالية. النتائج المعدلة تستثني التأثيرات التي لا تعتبر تكرارية وليست مقارنة بين الفترات قيد التحليل هنا.)