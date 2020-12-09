أدين تعقد شراكة مع هانجري جاكس لتحسين خدمة العملاء من خلال تحديثات الدفع

أمستردام، 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت أدين (Adyen) (أمستردام: أدين)، “AMS:ADYEN” منصة المدفوعات العالمية المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، اليوم عن عقدها شراكة مع شركة هانجري جاكس (Hungry Jack’s)، مطعم الوجبات السريعة ومقره أستراليا، لتحسين مجموعة مركبات نقاط البيع (POS) الخاصة بها والمساعدة في توحيد منافذ المتجر والتجارة الإلكترونية – تحقيق وفورات في التكاليف، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات وتجربة العملاء.

كان لعرض نقاط البيع في أدين تأثير كبير على الأعمال. آخر شيء تريده هو فشل نظام الدفع الخاص بك في ليلة مزدحمة. وفي هذا الصدد، صرح بروس نولت “Bruce Nolte” رئيس قسم المعلومات في هانجري جاكس قائلًا أن هيكل المدفوعات الموثوق به يسمح بتجارب عملاء سريعة وسلسة، وبالتالي يحسن جملة مبيعاتنا. نريد تسهيل عملية الدفع قدر الإمكان والتركيز على وجود خيار مفضل للجميع عبر المنافذ. لقد فتح الاندماج في منصة أدين هذا الأمر بالنسبة لنا. واختتم نولت كلامه قائلًا أنه علاوة على ما سبق، مكّننا حل التجارة الموحد من أدين من الاستفادة من خيارات التوصيل عبر الإنترنت وطلبات السيارة أثناء إغلاق صالات الطعام طوال تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوضح ميشيل فون آلتن (Michel von Aalten)، المدير الإقليمي لأدين في أستراليا ونيوزيلندا أن تقديم تجارب عملاء سلسة يُعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مطاعم تقديم الوجبات السريعة – خاصة خلال أوقات ذروة الخدمة وعملية طلبات السيارة والتوصيل المنزلي. “نحن متحمسون للنتائج التي حققتها هانجري جاكس بالفعل ونتطلع إلى دعمهم بشكل أكبر في رحلتهم التجارية الموحدة”.

حول هانجري جاكس

أصبحت هانجري جاكس موطن الوابر (البيرغر كينغ) الشهير المشوي على اللهب في أستراليا منذ ما يقرب من 50 عامًا. يستمتع الأستراليون بزيارة شبكة هانجري جاكس التي تضم أكثر من 440 مطعمًا في جميع أنحاء البلاد للحصول على مذاق رائع وطعام طازج. من اللحم البقري الأسترالي بنسبة 100% اللذيذ المشوي على اللهب، أو المجموعة النباتية، أو عناصر قائمة الدجاج اللذيذة، أو لفائف الإفطار أو القهوة التي يحضرها عامل تحضير القهوة، فإن هانجري جاكس هي الوجهة لمفضلاتك الكلاسيكية، وعناصر القائمة الجديدة المبتكرة، والنكهة الشهيرة للشواء المدخن على اللهب. لمعرفة المزيد عن هانجري جاكس، يُرجى زيارة www.hungryjacks.com.au أو متابعتنا على فيسبوك وتويتر.

عن أدين

أدين (أمستردام: أدين) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بفيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وطرق الدفع المفضلة عالميًا للعملاء. توصل شركة أدين مدفوعات خالية من الاحتكاك عبر قنوات الإنترنت والجوّال وداخل المتجر. ومن خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تخدم شركة أدين العملاء بما في ذلك فيسبوك وأوبر وسبوتيفاي ومايكروسوفت والخطوط الجوية السنغافورية ولوريال. يؤكد هذا التعاون مع هانجري جاكس كما هو موضح في هذا التحديث التجاري على نمو أدين المستمر مع التجار الحاليين والجدد على مر السنين.

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