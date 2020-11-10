أدين تتوسع في الشرق الأوسط وتفتح مكتب دبي

أمستردام،, 10 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة أدين (أمستردام: أدين)، وهي منصة المدفوعات العالمية المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، اليوم أنها ستوسع عروضها إلى الشرق الأوسط. افتتحت الشركة مكتبًا في دبي من أجل دعم زخم الابتكار وتنويع مشهد الأعمال في الشرق الأوسط. سيمكن ذلك القاعدة التجارية الحالية لشركة أدين (Adyen) من الانتقال بسهولة إلى المنطقة وتزويد التجار من المنطقة بإمكانية الوصول إلى القوة الكاملة لمنصة أدين.

صرح ساندر مارتينز، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: “إننا متحمسون للغاية لافتتاح مكتبنا في دبي، إنه سوق ديناميكي بشكل لا يصدق. بالنسبة لنا، من المهم أن نكون قادرين على تقديم الخبرة المحلية لتجارنا، ولهذا السبب يعد فتح مكتب محلي أمرًا ضروريًا”.

كما يُعد تقديم مجموعة واسعة من طرق الدفع المحلية، بحيث يمكن للمتسوقين الدفع باستخدام طرق الدفع المفضلة لديهم، أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت. كما اندمجت أدين، من أجل تمكين التجار من تقديم أفضل الخدمات للمتسوقين في منطقة الشرق الأوسط، مع مجموعة من طرق الدفع المحلية الرئيسية؛ من بينها (Fawry) ومدى (Mada) وميزة (Meeza) وكي نت (KNET) وشبكة NAPS وبنفت (BENEFIT) وعمان نت (OmanNet).

كما صرح بيتر فان دير دو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أدين: “يُعد الاستثمار في وصولنا العالمي لدعم التجار ركيزة عملنا باستمرار؛ كما أن اهتمامنا منصب على هذه المنطقة الملهمة. يوجد الكثير من المجريات على ساحة سوق الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا منه”.

نبذة عن أدين

أدين (أمستردام: أدين) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بفيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وطرق الدفع المفضلة عالميًا للعملاء. توصل شركة أدين مدفوعات خالية من الاحتكاك عبر قنوات الإنترنت والجوّال وداخل المتجر. ومن خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تخدم شركة أدين العملاء بما في ذلك فيسبوك وأوبر وسبوتيفاي وكاسبر سليب وبونوبوس ولوريال. ويؤكد افتتاح مكاتب جديدة، كما هو موضح في هذا البيان الصحفي، النمو المستمر لشركة أدين عبر المناطق الجغرافية على مر السنين.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/432569/Adyen_Logo.jpg