‫أدنوك للإمداد والخدمات توقِّع مع إيه جي آند بي اتفاقية تأجير ثالثة طويلة الأجل بشأن وحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال

تطلق الاتفاقية قيمة إضافية من الأسطول التشغيلي المتنامي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وهو ما يعزز مكانتها كأكبر شركة شحن وخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة

ومع تجديد شركة أدنوك للإمداد والخدمات لأسطول الغاز الطبيعي المسال لديها، تتم إعادة توجيه السفن القديمة لتقديم تدفقات إيرادات جديدة

تستفيد شركة إيه جي آند بي من ناقلة الغاز الطبيعي المسال “غشا” التابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات كوحدة تخزين عائمة لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

22 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — وقَّعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات (أدنوك إل آند إس) وشركة أتلانتيك جلف آند باسيفيك إنترناشونال هولدينجز (إيه جي آند بي)، الشركة الرائدة في مجال تطوير منصات الغاز الطبيعي المسال وتطوير البنية التحتية، اتفاقية تأجير ثالثة للاستفادة من ناقلة الغاز الطبيعي المسال “غشا” التابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات كوحدة تخزين عائمة.

بموجب شروط الاتفاقية، سيتم استخدام الناقلة في محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة إيه جي آند بي في الهند، والتي سيتم تشغيلها في النصف الثاني من عام 2024. تعمل الاتفاقية، التي تسري لمدة 11 عامًا مع خيار التمديد لمدة أربع سنوات، على تعزيز العلاقة الحالية بين الشركتين، اللتين سبق لهما إبرام اتفاقيتين مشابهتين بشأن وحدات تخزين عائمة في الهند والفلبين.

قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: “تأتي هذه الاتفاقية مع إيه جي آند بي بناءً على فترة متميزة من التوسع العالمي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات نركز فيها على النمو والتنويع وفتح مصادر جديدة للإيرادات. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات على تنفيذ مشروع ضخم لتجديد أسطول الغاز الطبيعي المسال لديها، وفي أثناء ذلك، نعمل أيضًا على إعادة استخدام سفننا القديمة لإطالة عمرها الافتراضي، وتحقيق قيمة إضافية وتدفقات جديدة للإيرادات.”

وسوف تتولى شركة أدنوك للإمداد والخدمات عمليات التشغيل والصيانة لوحدة التخزين العائمة، بينما ستعمل شركة غاز إنتيك، وهي شركة تابعة لشركة إيه جي آند بي، على الانتهاء من تحويل ناقلة الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة تخزين عائمة. سيتم إرساء وحدة التخزين العائمة جنبًا إلى جنب مع وحدة إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، المصنعة من قبل الشركة التابعة. وسوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمحطة المتكاملة 5 ملايين طن سنويًا.

قال جوزيف سيغلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إيه جي آند بي: “يسر شركة إيه جي آند بي العمل بشكل وثيق مع أدنوك للإمداد والخدمات لمواصلة توفير الطاقة للأسواق المهمة. كما أننا فخورون أيضًا بشركة غاز إنتيك التابعة لشركة إيه جي آند بي، والتي أصبحت رائدة عالميًا في تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال. تشكِّل وحدة التخزين العائمة التابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات مع وحدة إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية مزيجًا قويًا لجلب الغاز إلى أسواق جديدة.”

تم بناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال “غشا” في اليابان وهي عبارة عن وعاء احتواء من نوع moss بسعة 138,000 متر مكعب تقريبًا. إنها جزء من الأسطول التشغيلي المتنوع لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الذي يضم أكثر من 300 سفينة. تعد شركة أدنوك للإمداد والخدمات أكبر شركة شحن وخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، وذلك عند دمجها مع قاعدة لوجستية تبلغ 1.5 مليون متر مربع في أبو ظبي وإمكانياتها اللوجستية المتكاملة.

حول أدنوك

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة احتياطيات الطاقة في الإمارة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae

حول أتلانتيك جلف آند باسيفيك

شركة أتلانتيك جلف آند باسيفيك (إيه جي آند بي) هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية للغاز وحلول توزيع الغاز. تقدم إيه جي آند بي البنية الأساسية للوصول إلى الغاز الطبيعي بأمان وسهولة في الأسواق الجديدة والمتنامية. نحن نعمل كمالك وكمزود خدمة يغطي التطوير والتمويل والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع والبناء للبنية الأساسية البرية والبحرية للغاز، وربط الموردين بالعملاء النهائيين.

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