هونج كونج – 1 نوفمبر 2023 – تقود شركة أجيليس روبوتيكس، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات الجراحية، نقلة نوعية في مجال الجراحة الباطنة داخل التجويفات “بدون شق”. حققت الشركة ازدهارًا تكنولوجيًا ملحوظًا في تطوير أدوات روبوتية شديدة الصغر ومرنة توفر براعة استثنائية حتى في أصعب التشريحات. يمكّن هذا الإنجاز الجراحين من إجراء عمليات استئصال الأنسجة المعقدة بدقة وسهولة، مباشرة من داخل الفتحات الطبيعية. وبشكل فريد، يتكامل النظام بسلاسة مع المناظير الداخلية القياسية التي تستخدمها المستشفيات والعيادات، بما في ذلك مناظير القولون ومناظير المثانة، مما يؤدي إلى الاستفادة من الخبرة التنظيرية الحالية، وتسطيح منحنى التعلم، وتحسين فعالية التكلفة. توفر الأدوات الروبوتية إمكانيات غير مسبوقة في الجراحة الباطنية، والتي تشمل الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، والمسالك البولية، والحنجرة، والطب النسائي. يتكون النظام من عربة أساسية، ووحدة تحكم مدمجة، وأذرع آلية يمكن التخلص منها والتي تضمن جودة الأداء والتعقيم. ستكون تكلفة النظام أقل من 20% من الأنظمة الروبوتية التقليدية الموجودة في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الأولي وارتفاع إجمالي الأرباح للمؤسسات الطبية. يتزايد الطلب على العمليات الجراحية داخل التجويفات في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بزيادة فحص السرطان والكشف عن الأورام في مرحلة مبكرة. ومع وجود أكثر من 3,5 مليون حالة جديدة من سرطان الجهاز الهضمي و690 ألف حالة سرطان المثانة سنويًا على مستوى العالم، تتمتع شركة أجيليس روبوتيكس بموقع استراتيجي يسمح لها بالاستحواذ على سوق الجراحة داخل التجويفات التي تعاني من نقص الخدمات، مما يسمح للمرضى بتلقي علاج فعال في المرحلة المبكرة مع تقليل وقت العمليات ومعدلات تكرار المرض.

أجيليس روبوتيكس هي شركة منبثقة من جامعة هونغ كونغ وحصلت على تمويل يزيد عن 90 مليون دولار هونج كونج من مستثمرين من القطاع الخاص. يتم استخدام الأموال لمزيد من التطوير والتحضير للتجارب السريرية. أكملت الشركة ست دراسات على الحيوانات الحية مع شركائها السريريين في هونغ كونغ وشنجن، مما يدل على نتائج واعدة فيما يتعلق بدقة النظام وسلامته وفعاليته. ومن المقرر إجراء التجارب الأولى على الإنسان في النصف الأول من عام 2024. تستعد الشركة بنشاط لتقديم الطلبات التنظيمية لإدارة الغذاء والدواء (FDA) والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA)، والتي تمثل مرحلة أساسية مهمة نحو التسويق التجاري.

المدير المالي للشركة، هوي كا مينغ، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار وشركات التكنولوجيا الحيوية الهادفة للربح، يسلط الضوء على نجاح الشركات المدرجة في “الفصل 18أ” في بورصة هونج كونج، على الرغم من عدم تطورها النسبي مقارنة بشركة أجيليس روبوتيكس. علاوة على ذلك، تدرك شركة أجيليس روبوتيكس أهمية فعالية التكلفة، وإمكانية التسويق، وإمكانات السوق، مما يضمن مشروعًا ناجحًا للمستثمرين والمستشفيات.