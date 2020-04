أتمتة سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باستخدام حل لوكاس كويك ستارت

وتتيح النسخة التجريبية إمكانية الوصول إلى سمات محدودة من حل لوكاس ديسباتشر “Locus Dispatcher“، ولوكاس موشن تراك “Locus MotionTrack“، حل تحسين المسار، إحصاءات تتبع الأسطول وحل الرؤى والتحليلات على التوالي. ويستطيع المرء كذلك الوصول إلى تطبيق لوكاس أون ذا رود “Locus On The Road (LOTR)” على الجوال، من خلال التتبع في الوقت الفعلي. ويرافق حل لوكاس كويك ستارت خدمة دعم عملاء خاصة لمدة ساعتين.

You May Also Like