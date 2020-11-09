أبعاد كوهلر للرفاهية تستكشف النظافة داخل التصميم

منظور العام للعلامة التجارية يمهد المسرح للحوار العالمي

شركة كوهلر، ويسكونسن، 9 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أطلقت شركة كوهلر (Kohler Co.)، الشركة العالمية الرائدة في تصميم وابتكار منتجات المطابخ والحمامات، منظورها العام: أبعاد الرفاهية؛ التوسع في سلسلة من وجهات النظر المحفزة على التفكير التي طرحتها الشركة. يستكشف بُعد الرفاهية (Dimension of Wellbeing) التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه التصميم على الرفاهية، خاصة على مستوى أهمية العادات الصحية والبيئات النظيفة والنظافة الشخصية للتجربة الشاملة.

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يصرح لون تشيك تان، نائب الرئيس للتصميم الصناعي في شركة كوهلر: “هناك العديد من الطبقات أو الأبعاد الحاسمة لمفهوم الرفاهية. وعلى أبسط المستويات، تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية في مكان ما من خلال دمج مواد ومنتجات نظيفة في فكرة دماغية للغاية حول كيفية تأثير كل تفاعل على حالتنا الذهنية وصحتنا العقلية والروحية”.

يقدم منظور كوهلر لهذا العام حوارًا مستمرًا بين المهندسين المعماريين والمصممين والعلامات التجارية وأصحاب المصالح المؤثرين في الصناعة في جميع أنحاء العالم لاحتضان لحظات الإثراء والإبداع والتأمل. كما يتحدى المنظور التقليد، ويثير المناقشة ويحدد مدى تأثير التيارات المتغيرة في الموضة والأعمال وأنماط الحياة والثقافة على مستقبل الهندسة المعمارية والتصميم. وعلى العكس من ذلك، فإن مدى إمكانية استجابة A&D للأحداث الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز هذه الطقوس أو العادات الفردية والجماعية الناشئة.

كما صرح كيسي فلاناغان، مدير استراتيجية العلامة التجارية ورؤى المستهلك في شركة كوهلر: “لقد طورنا منظور العام لبدء المحادثات. ونحن نستكشف مواضع موائمة التصميم والثقافة. كما أننا في شركة كوهلر لدينا عمق واتساع نطاق المنتجات التي تسمح لنا بمقابلة المستخدمين في العديد من النقاط على طول رحلة الرفاهية الخاصة بهم”.

ومن خلال استخدام التنبؤ بالتصميم العالمي المقترن برؤى المستهلك، تفتح أبعاد الرفاهية نافذة على الطريقة التي تتغير بها أنماط الحياة والعادات الشخصية وتتطور استجابةً للأحداث العالمية وتشجع على إجراء محادثة ذات صلة وتواجه المستقبل حول علاقة التعايش المهمة بين البيئات والرفاهية.

وتقول إيرين ليلي، مديرة استوديو التصميم الزخرفي في شركة كوهلر: “الحمام هو في الواقع محور الرفاهية. إنه المكان الذي تشعر فيه بالتجديد من خلال روتين النظافة الخاصة بك، كما إنه مساحة تتمتع فيها بالخصوصية ويمكنك فيها الانفصال عن العالم. والحمام هو مساحة أساسية في أي مكان وموجهة نحو المهام ومساحة حيوية. والرفاهية التي نستمدها من مساحاتنا نحملها معنا طوال اليوم والتي بها نؤثر على الآخرين من خلال تفاعلاتنا. ومن خلال ذلك، نرى دور المهندس المعماري والمصمم على أنه دور حاسم لخلق مزيد من الصحة والسعادة في مجتمعاتنا”.

وتتضمن العناصر الرئيسية لهذه المناقشة تلاقي مفاهيم النظافة والتصميم، ودور الحمام كملاذ لا غنى عنه للنظافة الشخصية والعناية الذاتية، وصحة علاقة المستهلك بالتكنولوجيا والمجتمعات والبنية التحتية ورفاهية البيئة. تعتبر أبعاد الرفاهية المساحات المادية بمثابة مصادر أساسية للصحة الجسدية والعقلية والروحية.

كما تركز المناقشة التي تدور حول منظور العام من شركة كوهلر على العديد من فئات المنتجات المؤثرة بما في ذلك المراحيض الذكية ومقاعد المراحيض والحنفيات التي لا تلمس واللمسات النهائية باللون الأسود غير اللامع، والتي تساعد على التعبير عن عناصر الرفاهية دخل أي مساحة.

نبذة عن شركة كوهلر

تأسست شركة كوهلر (Kohler Co) في عام 1873 ومقرها في كوهلر بولاية ويسكونسن، وهي واحدة من أقدم وأكبر الشركات الخاصة في أمريكا وتتألف من أكثر من 35,000 موظف. ومن خلال أكثر من 50 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، تعد كوهلر شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام؛ والمحركات وأنظمة الطاقة؛ والخزائن الفاخرة والبلاط. والشركة مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم للضيافة ومنتجعات الجولف في كوهلر، بولاية ويسكونسن، وبلدة سنت اندروز، في سكوتلندا. ويستضيف ملعب وسلن ستريتس للجولف الخاصة بشركة كوهلر كأس رايدر في عام 2021. كما تطور الشركة حلول لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة kohlercompany.com.