أبسن تقدم حلول شاشات الليد الغامرة لشركة كيسا بروسبيريتي

شنجن، الصين، 19 فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / — استخدمت كيسا بروسبيريتي، وهي شركة تطوير عقاري كبيرة في الصين، تقنية اللافتات الرقمية المتطورة من أبسن (SZSE: 300389) لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ لبلازا كيسا في مدينة باجيون في غوانغجو، وهي مشاريع المباني الحديثة التي طورتها كيسا. عملت أبسن، الشركة الرائدة في تصنيع شاشات الليد، مع شركة جياكي إنتيليجنت، وهي شركة ذات خبرة في توفير حلول ذكية متقدمة، لتخصيص مجموعة كاملة من حلول الليد المذهلة للملكية العقارية الجديدة.

تم تركيب شاشات الليد من أبسن المذهلة داخل وخارج مركز المبيعات في بلازا مدينة باجيون في غوانغجو التي طورتها كيسا، بما في ذلك شاشة OOH ثلاثية الأبعاد المخصصة للعين المجردة وكهف الليد الغامر حسب الطلب وجدار فيديو الليد السلس وأربعة شرائط ليد في القاعة داخل المبنى.

شاشة OOH ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة

تم تثبيتها على السطح الخارجي للمبنى، وقد أصبح جدار الليد المخصص على شكل شبه منحرف بمساحة 274.89 مترًا مربعًا جزءًا لا يتجزأ من المبنى بأكمله. ومع المحتوى الإبداعي ثلاثي الأبعاد، تم تحويل المبنى إلى معلم فريد من نوعه مع مزيج من الفن والتكنولوجيا.

جدار ليد تفاعلي + شرائط الليد في القاعة

عند دخول مركز المبيعات، سوف يذهل الزوار لرؤية شرائط الليد المبتكرة المثبتة على السقف فوق النموذج الهندسي وجدار فيديو الليد واسع التنسيق. يقوم جدار الفيديو الذي يعرض صورًا وإعلانات تجارية لـشركة كيسا بروسبيريتي بنقل المعلومات عن عقاراتها. تلعب شرائط الليد، المتشابكة بصريًا في اضطراب خلاب، مقدمة محتوى مختلفًا مثل صور الأزهار، مما يخلق جوًا من الاسترخاء.

كهف الليد

بعد تسليم العديد من حلول كهوف الليد بنجاح، باتت أبسن قادرة على تحقيق كهف الليد 720 ° في بلازا كيسا في باجيون بغوانغجو بسهولة. يقع الكهف خلف جدار فيديو الليد التفاعلي، وهو عبارة عن مساحة غامرة حيث يمكن للعميل تشغيل محتوى إبداعي ومستقبلي وإعلانات تجارية عقارية للزوار، وتقديم ممتلكاته السكنية والتجارية. المنتج المستخدم هنا هو سلسلة PL lite.

وتعليقًا على هذا المشروع، قال شين يي: “لقد اخترنا أبسن لأنها شركة عامة مسجلة ومصنع شاشات ليد معترف به، وتتمتع بسمعة مشهورة في تقديم منتجات عالية الجودة. التعاون والدعم الذي تلقيناه من فريق أبسن لا يقدر بثمن. أعضاء الفريق هم أشخاص محترفون؛ وقد أولوا اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل وكانوا سريعي الاستجابة خلال هذا المشروع. خاصة في هذا المشروع المستعجل، إذ عملوا بجد لتقديم الحلول المثالية.”

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=0X4M6NhxTx0