آي إس جي تعلن عن تسمية مايندتري رائدًا سوقيًا في التحول الرقمي

التقرير الرئيسي للجيل القادم من خدمات إدارة بيانات التطبيق يبرز تفاني مايندتري تجاه الأعمال الرقمية

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 10 مارس / آذار، 2020 /PRNewswire/ — كرمت آي إس جي “ISG” مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، بصفتها رائدًا رئيسيًا في التحول الرقمي. ويبرز تقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider Lens” للجيل القادم من خدمات إدارة بيانات التطبيق “ADM Services” إمكانيات مايندتري في الاختبار المتواصل، والتطور السريع، والتفاني تجاه الأعمال الرقمية، والرؤية والاستثمار في المستقبل.

ويشير محللو آي إس جي بشكل خاص إلى قدرات مايندتري في التحول الرقمي. كما يصف التقرير كذلك الشركة بصفتها لاعبًا رئيسيًا في الاستفادة من حزمة المنصات البرمجية والخدمات المدارة. ويستمد تقدير قيادة مايندتري من قدرات الشركة في التطور السريع، حيث حظى 65% من طاقم العمل بالشركة بالتدريب على تطوير البرمجيات “سكرم” (SCRUM)، و15% على برمجيات سرعة الاستجابة “SAFe“، وبرمجيات كانبان “Kanban“. وبالإضافة لذلك، تدعم وحدة أعمال مايندتري الرقمية المتفانية أكثر من 100 عميل عبر مجالات السحابة والأتمتة والنقل والذكاء الاصطناعي.

وكدليل على تفاني مايندتري المتواصل والاستثمار في التحول الرقمي، يبرز التقرير أهمية مركز الابتكار اليقطين الرقمي “Digital Pumpkin” الخاص بالشركة الذي يساعد العملاء في تطوير وتحسين الحلول الرقمية المبدعة والمسرعات والأدوات.

ويقيم تقرير آي إس جي بروفايدر لينس لخدمات تطوير وصيانة الجيل القادم من التطبيقات مزودي الخدمات استنادًا إلى قدرتهم على تعزيز خدمات إدارة بيانات التطبيق التقليدية باستخدام التقنيات والمناهج المستجدة – مثل التقنيات السريعة، والتطوير والعمليات “DevOps“، والأتمتة، والتقنيات الرقمية والحديثة – بهدف الاستعانة بجهات خارجية في تنفيذ المشروعات الخاصة بالتطبيق. كما يقيم التقرير كذلك إمكانيات مزود الخدمة في دمج المناهج الجديدة في تطوير وتنفيذ التطبيقات التي تركز على مخرجات الأعمال.

وبهذه المناسبة ، صرح ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty“، مدير خطوط خدمات المؤسسات العالمية في مايندتري، قائلاً: “تعد قدرتنا على تقديم خدمات التحول الرقمي التي تقود الأعمال لصالح عملائنا بمثابة وسيلة تميز كبيرة لنا”. ويضيف، “ويثبت ذلك تكريمنا بواسطة آي إس جي لتفانينا وقدرتنا على دعم مجموعة كبيرة من المؤسسات في مبادراتها الرقمية. ونتطلع لمساعدة عملائنا على التفوق في رحلات الأعمال الخاصة بهم”.

الوصول إلى التقرير الكامل هنا: https://www.mindtree.com/ about/awards-recognitions/ mindtree-named-leader-next- gen-adm-services-isg-provider- lenstm-archetype-report-2020

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) [ناسداك: III] شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد جميع المنتجات وأسماء الشركات بمثابة علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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