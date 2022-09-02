‫آل ستار ألاينس أف زي  تطلق بوابة كمومية إلى المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت آل ستار ألاينس أف زي في دبي، في الإمارات العربية المتحدة، وهي مجتمع عالمي من الشركات الإنسانية والتكنولوجية المتسقة التي تسعى إلى تحسين العالم باستخدام Web3 و DAO العالمي (المنظمات اللامركزية المستقلة)، عن إطلاقها رسميًا مشروع i3X ، وهي منصة توزيع مكافآت DeFi تركز على المكافآت الكرمية للتحسينات في قطاعات مثل الطحالب والذكاء الاصطناعي ومعالجة المياه والوسائط الواعية والطاقة الكمومية. يعمل برنامج عضوية NFT الفريد هذا على تمكين التأثير والابتكار والتنفيذ في التقنيات الكمومية من خلال نشرها عبر مجتمعات افتراضية وحقيقية متعددة، في مشاريع التأثير الاجتماعي السليمة بيئيًا واقتصاديًا مع إطلاقها العالمي الرسمي في 3 أيلول/سبتمبر ، 2022.

يمكن للمؤسسين الاختيار من بين عضوية من 3 مستويات تشمل الطاقة أو التردد أو الاهتزاز والحصول على بطاقة عضوية كمومية مخصصة لـ NFT مع القدرة على كسب مكافآت الكرمية وحصة ملكية داخل منظومة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع فرصة أن تكون مؤسسًا في ASCENDED DAO بإمكانية الوصول إلى خدمات الشخصيات المهمة من i3X لايتكارد ومجتمعات ويب 3 وشبكة Ascended Spaces للقرى الذكية والمنتجعات البيئية و Ascendia XR ميتافيرس التي تقدمها من A .

سيحصل حاملو العضوية على إمكانية الوصول إلى العضوية في منظومة رقمية ومادية تتضمن i3X و The Decent Company و Ascendia و Ascended Citizenship ومجالات ASCENDED DAO (المنظمات اللامركزية المستقلة) سيحصل المؤسسون أيضًا على مكافآت كارمية من جميع المشاريع الإنسانية العالمية التي تديرها i3x و ASCENDED DAO والقدرة على المشاركة في الاقتصاد والعمل كمواطن في ميتافيرس الجديد على غرار الأرض المبني على تقنيات XR “الواقع الممتد”).

من خلال ابتكارات شراكاتها، الهدف هو المساعدة في إطلاق العنان للإمكانات البشرية من خلال إنشاء اقتصادات ومجتمعات إنسانية مفضلة تضع الأفراد على طريق النجاح من خلال نظام المكافآت الكرمية. من خلال مجموعة من المجتمعات، المادية والرقمية على حد سواء، يدرك الفريق أن الخطوة التالية في إطلاق العنان لتقدم البشرية تتطلب تفكيرًا من الجيل التالي مع تمكين ويب 3.

تهدف آل ستار ألاينس أف زي لإنشاء مجتمع ميتافيرس رقمي ومادي جديد للأرض يمنح الأعضاء إمكانية الوصول إلى LifeStyle Gamification لاقتصاد الأرض الإبداعي الجديد. تشمل المشاريع القادمة المجتمعات المتجددة مع مزارع الطحالب ذات البنية التحتية والطاقة الكمومية والمجتمعات المتجددة التي تدمج بين العضوية العالمية وتقنية الواقع الممتد وتجارب بلوكتشين في جميع أنحاء العالم.

تخطط آل ستار ألاينس أف زي أيضًا لإطلاق تجارب غامرة في الربع الثالث من العام 2023 من خلال إنشاء Digital Twins مدعوم من AI-Beings و Web3.0 Avatars جنبًا إلى جنب مع مجتمعات تمكين ويب 3 التي تركز على تعظيم الإمكانات الحقيقية للإنسانية.

حول آل ستار ألاينس أف زي:

آل ستار ألاينس أف زي ، الإمارات العربية المتحدة، هو مجموعة عالية التقنية هي مجتمع عالمي من الشركات الإنسانية والتكنولوجية المتوافقة التي تسعى إلى تحسين العالم باستخدام ويب 3 و Global DAO (المنظمات اللامركزية المستقلة). يمكنك الإطلاع على مزيد من المعلومات على: https://www.asaua3.io

اتصالات العلاقات العامة لآل ستار ألاينس أف زي

أكسيس إنترتيمنت إنك.

سارة ميلر

smiller@axis-entertainment.com

الهاتف: 310 276-2220