آسياسيل، الشركة الرائدة فيالامن السيبراني وحلول إدارة أمن المعلومات وحماية الشبكات وحلول الاعمال تطلق منظومة شاملة لحمایة البیانات والشبکات

العراق، بغداد: أعلنت شركة آسياسيل عن ريادتها بإطلاق منظومة شاملة لحلول الاعمال، وإدارة أمن المعلومات وحماية البيانات والشبكات، وذلك لأول مرة في العراق ضمن مساعيها في إطار تطوير منظومة الأعمال وحماية بيانات المؤسسات والشركات التجارية والحكومية على حدِ سواء.

وتسعى آسياسيل من خلال إطلاق منظومة الأعمال المتكاملة، والتي من شأنها تطوير القطاع العام والخاص وأتمتة الاعمال وحماية البيانات لتسهيل وتحسين الواقع التجاري والاقتصادي في العراق، بهدف تحفيز جاهزية الحكومة الالكترونية وتطوير بيئة العمل، لما لها من دور فعال في تسريع النمو الإقتصادي الرقمي.

وستقوم آسياسيل بطرح العديد من الحلول على مراحل متتالية تحت عنوان (آسياسيل إدارة ال أعمال Managed Business Services – ) التي ستمكّن الشركات من الإستفادة من خبرات فريق عمل آسياسيل في:

1. خدمات أمن المعلومات وحماية البيانات والشبكات المتقدمة بما في ذلك الكشف عن الثغرات الالكترونية التي يتم إستغلالها للقرصنة الالكترونية، وحلول حماية الشبكات والبيانات، والحلول الاحترازية لإدامة عمل الشركات والمؤسسات، وإدارة ومعالجة المخاطر …. الخ.

2. الخدمات السحابيّة ( Cloud Services ) ومنها حلول التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي.

3. الخدمات الافتراضية.

4. خدمات الاستضافة في مراكز البيانات.

5. توفير خدمات البريد الالكتروني.

6. “انترنت الاشياء IOT ” ومنها على سبيل المثال خدمات مراقبة المركبات وادارة الموجودات.

هذا بالإضافة الى العديد من الحلول التي سيتم طرحها على مراحل متعددة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، علًق السيد عبد الله حسن – الناطق الرسمي بإسم آسياسيل “ان آسياسيل هي الاولى دائما في تقديم الحلول الرقمية للمجتمع، وأضاف ايضا: ان هذا الانجازسيغير مفهوم الاعمال في العراق، اذ أنه سيغير معايير الجودة في القطاع التجاري ويحفز تطوير الحكومة الالكترونية”.

وستكون هذه الخدمات متوفرة عن طريق فرق متخصصة لتقديم حلول متكاملة مع امكانية تصميمها وتخصيصها بما يتناسب مع إحتياجات كل مؤسسة على حدى.

لمحة عن “آسياسيل “

تعتبر آسياسيل المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق حيث لديها قاعدة مشتركين وصلت الى أكثر من 14 مليون ابتداءً من 1 يناير 2019. وقد كانت أول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة اجزاءه، حيث وفرت الشركة خدماتها في جميع المحافظات العراقية. وتغطي شبكة آسياسيل 99.06% من سكان العراق مما يجعل تغطيتها الوطنية الأوسع بين مشغلي خدمات الاتصالات النقالة في العراق. وتعد آسياسيل أيضاً أفضل مزود لخدمات إنترنت 3.9G حيث تغطي شبكتها عموم العراق منذ يناير 2015.