آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

نيويورك، 19 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 31 آذار/مارس، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup. com/arcapita/reports.php

نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب

شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

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