Friday, April 17, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release RA Holding Corp. 

آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

نيويورك، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp  اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.com/arcapita/reports.php

نبذة حول  آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا الإعلان هو لأغراض الإعلام فقط ولا يمثل عرضا لشراء أو طلب عرض بيع أي أوراق مالية.

الاتصال: لويس مانون، مانون للاستشارات، أل أل سي

هاتف: (614) 560-6071، فاكس: (614) 573-6667، إيميل: LMannon@mannonconsult.com

You May Also Like

Breakthrough Solutions for the World’s Water Problems

Asianet Pakistan

The Word Network Files Complaint With The FCC That Comcast Engaged In Unlawful Discrimination In Violation Of The FCC’s Order In The Comcast-NBC Universal Merger

Asianet Pakistan

Singapore selects Gemalto for mobile NFC ticketing solution

Asianet Pakistan