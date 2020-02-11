آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية السنوية
نيويورك، 10 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية السنوية المدققة، للفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، 2019. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://dev.gardencitygroup.
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.
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