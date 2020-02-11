Tuesday, February 11, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release 

آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية السنوية

نيويورك، 10 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp  اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية السنوية المدققة، للفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، 2019. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://dev.gardencitygroup.com/cases/arcapita/reports.php

نبذة حول  آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا الإعلان هو لأغراض الإعلام فقط ولا يمثل عرضا لشراء أو طلب عرض بيع أي أوراق مالية.

الاتصال: لويس مانون، مانون للاستشارات، أل أل سي

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